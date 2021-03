Biden a bombardé des mandataires iraniens pour arrêter les frappes contre les troupes américaines. Il y a eu juste une autre attaque.

Un soldat de l’armée américaine, qui fait partie de la coalition dirigée par les États-Unis contre l’Etat islamique, se promène dans la base aérienne K1 au nord-ouest de Kirkouk avant un retrait prévu des États-Unis le 29 mars 2020. | Ahmad al-Rubaye / AFP via Getty Images

On ne sait toujours pas qui a lancé les roquettes, mais cela ressemble fortement aux attaques passées par des mandataires soutenus par l’Iran.

Une base militaire hébergeant des troupes américaines en Irak a été la cible d’une dizaine de roquettes mercredi matin, mettant fin à toute illusion selon laquelle l’attaque du président Joe Biden contre des militants soutenus par l’Iran en Syrie dissuaderait de telles actions.

Col. Wayne Marotto, le porte-parole des forces de la coalition anti-ISIS dirigées par les États-Unis, a déclaré que des roquettes de type Grad ont frappé la base aérienne d’al-Asad dans l’ouest de l’Irak vers 7 h 20, heure locale. L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a ajouté quelques heures plus tard qu’aucune troupe américaine n’avait été blessée lors de l’attaque, mais qu’un entrepreneur civil américain avait connu un «épisode cardiaque» mortel en s’abritant des roquettes.

Bien qu’aucun groupe n’ait assumé la responsabilité du barrage, il ressemble fortement aux attaques à la roquette fréquemment lancées par les milices chiites soutenues par l’Iran contre les troupes américaines et alliées en Irak.

Plusieurs points de vente ont rapporté que la rampe de lancement avait été trouvée à l’extérieur de la ville voisine d’al-Baghdadi, dans la province d’Anbar, et CNN a noté qu’un groupe pro-milice sur Telegram avait publié des images non confirmées de l’arme. Cela correspond à la déclaration de Kirby mercredi matin selon laquelle les roquettes ont été tirées depuis l’est de la base tentaculaire.

En janvier 2020, l’Iran a ciblé cette même base en réponse à l’assassinat par le président de l’époque, Donald Trump, du haut dirigeant iranien Qassem Soleimani, blessant des dizaines de militaires américains.

L’attaque de mercredi intervient six jours après que Biden ait autorisé l’armée américaine à bombarder neuf installations utilisées par les milices soutenues par l’Iran en Syrie pour faire la contrebande d’armes. L’équipe de Biden a déclaré qu’elle était en représailles pendant des semaines de lancements de roquettes sur les forces de la coalition à l’extérieur d’Erbil, en Irak – qui ont tué un entrepreneur philippin et blessé des troupes américaines – et près de l’ambassade américaine à Bagdad.

Kirby a déclaré aux journalistes à l’époque: «Il est clair que nous voulons qu’il y ait un message de dissuasion ici, livré directement à eux, sur les répercussions de la poursuite de notre peuple et de nos partenaires irakiens et de nos installations à l’intérieur de l’Irak.»

Biden lui-même a déclaré aux dirigeants du Congrès dans une lettre de samedi que « j’ai dirigé cette action militaire pour protéger et défendre notre personnel et nos partenaires contre ces attaques et de telles attaques futures. »

Il semble que le message de dissuasion que l’administration a tenté d’envoyer n’a pas été reçu.

Le tit-for-tat est susceptible de se poursuivre, disent certains experts, et il y a un risque d’escalade.

C’est un problème pour l’administration Biden, qui tente simultanément d’orchestrer la réentrée de l’Amérique dans l’accord nucléaire iranien. Pour ce faire, Washington et Téhéran doivent convenir d’un cadre diplomatique dans lequel les États-Unis lèvent les sanctions contre l’Iran et la République islamique cesse de violer les termes du pacte sur le développement nucléaire.

Parvenir à un tel accord est difficile dans le meilleur des cas. C’est encore plus difficile lorsque les deux camps s’attaquent.