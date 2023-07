Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, s’est retiré de la course pour succéder à Jens Stoltenberg le mois dernier

Le président américain Joe Biden s’est opposé à la candidature du secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace à la direction de l’OTAN, probablement parce qu’il a servi comme soldat britannique en Irlande du Nord pendant la période de violence sectaire connue sous le nom de « The Troubles », a rapporté le Daily Mail.

Wallace était parmi les principaux candidats pour remplacer Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l’OTAN lorsque le mandat du Norvégien expirera plus tard cette année. Cependant, Wallace, qui a été nommé chef de la défense du Royaume-Uni par l’ancien Premier ministre Boris Johnson en 2019, s’est retiré de la course le mois dernier.

Selon des sources anonymes citées par le Daily Mail dimanche, l’hésitation de Biden sur ses références – en particulier en ce qui concerne l’Irlande du Nord – a été la clé de la décision de Wallace de ne pas se présenter dans la course à la direction de l’OTAN.

« Biden porte ses racines du sud de l'Irlande sur sa manche et il sera bien conscient que Ben a servi dans l'armée britannique pendant les Troubles », le journal a cité une source anonyme proche de Wallace. « Il n'est pas non plus particulièrement pro-britannique, nous soupçonnons donc que c'est l'une des raisons pour lesquelles le président n'a pas pesé de tout son poids derrière sa candidature. »















Wallace a effectué deux tournées en Irlande du Nord avec les Scots Guards tout au long de sa carrière militaire et a été mentionné dans les dépêches comme ayant aidé à déjouer un complot à la bombe de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) en 1992.

Les troupes britanniques étaient très impopulaires au sein des communautés républicaines d’Irlande du Nord tout au long des Troubles. En 1972, des parachutistes britanniques ont tué 13 manifestants non armés et en ont blessé au moins 15 autres lors d’un incident notoire connu sous le nom de » massacre du dimanche sanglant « , qui a défini en partie le conflit sectaire.

Il avait déjà été suggéré que le prochain chef de l’OTAN viendrait idéalement d’un État membre de l’UE et que le retrait du Brexit du Royaume-Uni avait sapé la candidature de Wallace. Le chef de la défense britannique Wallace a été un ardent partisan des forces militaires ukrainiennes tout au long de son conflit avec Moscou.

Les affirmations faites dans le rapport du Daily Mail surviennent des mois après la visite de Biden en Irlande, dont il dira plus tard que la réception de la Convention nationale démocrate en mai était conçue pour « Assurez-vous que les Britanniques ne se sont pas trompés » lorsqu’il s’agissait de leurs engagements à soutenir la paix en Irlande du Nord.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré qu’il était « 100% faux et inexact » que Biden a rejeté les ambitions de l’OTAN de Wallace parce qu’il a servi comme officier militaire britannique en Irlande du Nord.