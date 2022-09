Biden a averti Xi d’une « erreur gigantesque »

Le président américain affirme avoir dit à son homologue chinois que Pékin paierait un lourd tribut pour avoir violé les sanctions anti-russes

Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait tenté de faire la loi avec la Chine au début du conflit russo-ukrainien, avertissant le président Xi Jinping que ce serait un “Gigantesque erreur” d’ignorer les sanctions anti-Moscou de l’Occident.

“J’ai dit que si vous pensez que les Américains et d’autres continueront d’investir en Chine sur la base de votre violation des sanctions qui ont été imposées à la Russie, je pense que vous faites une erreur gigantesque, mais c’est votre décision à prendre”, a-t-il ajouté. Biden a déclaré dans une interview de CBS News diffusée dimanche soir.

Biden a lancé cet avertissement lorsqu’il a appelé Xi en mars, des semaines après que le dirigeant chinois a rencontré Poutine en marge des Jeux olympiques d’hiver le 8 février à Pékin. Il a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de menacer la Chine ; il voulait plutôt avertir Xi du lourd tribut que Pékin paierait pour avoir violé les sanctions.

Ce soir, Scott Pelley interviewe le président Joe Biden pour discuter de l’inflation, de la guerre de la Russie contre l’Ukraine et des tensions entre les États-Unis et la Chine lors de la première de la 55e saison de @60 minutes. https://t.co/FpX8ljFAaO pic.twitter.com/nbihulhZ5v – Face à la nation (@FaceTheNation) 18 septembre 2022

A la question de savoir si le réchauffement apparent des relations entre la Chine et la Russie pourrait laisser présager une “une nouvelle guerre froide plus compliquée” Biden a rejeté l’idée. Il a suggéré que Pékin avait tenu compte de son avertissement, au moins en partie. “Jusqu’à présent, rien n’indique qu’ils aient proposé des armes ou d’autres choses que la Russie voulait, alors euh, eh bien, peut-être que je ne devrais pas en dire plus.”

Lire la suite La Russie et la Chine n’essaient pas de gouverner le monde (Kremlin)

Cependant, Washington et Pékin se sont affrontés à plusieurs reprises au sujet de l’Ukraine. La Chine a été un acheteur majeur des exportations russes pendant le conflit, et les responsables chinois ont laissé entendre que les États-Unis et l’OTAN avaient provoqué la crise en étendant leur alliance militaire aux portes de Moscou.

Xi a déclaré avoir dit à Biden lors de l’appel de mars que le conflit russo-ukrainien devait être mis fin dès que possible. Il a refusé de blâmer la Russie pour la crise et a suggéré que les États-Unis et leurs alliés essaient d’aider à résoudre les problèmes de sécurité de Moscou pour mettre fin aux combats.