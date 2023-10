Biden a atteint 1 des 2 objectifs lors de sa visite éclair en Israël

Mais certains conseillers de Biden s’étaient inquiétés de ce voyage. Ils pensaient que Biden, dans une série de discours la semaine dernière, avait déjà prouvé son engagement envers Israël et ne faisait qu’offrir un cadeau à Netanyahu en y allant.

Biden était catégorique sur le fait qu’il devait y aller, même si l’arrêt Jordan était désactivé. Selon les mots du porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors du voyage en avion vers Israël : « Il y a encore un agenda assez chargé de choses à faire à Tel Aviv. »

Biden et son équipe ont fait de leur mieux pour tirer le meilleur parti de ce qui restait de ce voyage d’une journée.

Sa présence – et les jours de diplomatie qui l’ont précédé – ont conduit les responsables israéliens à déclarer qu’ils autoriseraient l’aide humanitaire à affluer vers Gaza. Biden confirmera plus tard que L’Egypte a autorisé 20 camions d’aide à entrer dans l’enclave. Il a gagné les félicitations des défenseurs d’Israël pour sa fermeté aux côtés du pays, soulignée par une chaleureuse étreinte avec Netanyahu qui sera certainement l’image durable de cette visite d’une journée.

Le président Joe Biden arrive à bord d’Air Force One après avoir rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le mercredi 18 octobre 2023 à Tel Aviv. | Evan Vucci/AP

Mais Biden n’a pas eu droit à une séance photo similaire avec d’autres dirigeants régionaux. Et aucune déclaration sur le droit d’Israël à l’autodéfense ou à la protection des civils innocents à Gaza ne pourrait inverser le courant de la violence qui déferle sur la région.

Alors que Biden était toujours sur le terrain à Tel Aviv, les protestations dans toute la région, provoquées par l’explosion de l’hôpital, se sont considérablement intensifiées, notamment devant l’ambassade américaine à Beyrouth, la capitale du Liban.

Le président a donc laissé Israël plus comme une victime des événements mondiaux que comme un acteur de ceux-ci.

Biden avait décidé de se précipiter en Israël pour deux raisons principales : soutenir l’allié fidèle en cas de besoin et empêcher l’escalade du conflit.

Le président a largement atteint le premier objectif.

« Les Américains sont en deuil avec vous. Ils le sont vraiment. Et les Américains sont inquiets. Les Américains sont inquiets parce que nous savons que ce n’est pas un domaine facile pour s’y retrouver dans ce qu’il faut faire », a déclaré Biden aux côtés du Premier ministre israélien à Tel Aviv.

Biden a serré dans ses bras les survivants des attaques terroristes et a pleuré ceux qui pleuraient. Le département du Trésor a annoncé des sanctions contre deux hauts responsables du Hamas et leurs associés afin de bloquer leurs échanges cryptographiques et autres financements. Et citant les évaluations américaines actuelles, Biden a déclaré qu’Israël n’était pas responsable de l’explosion de l’hôpital, affirmant plutôt que « l’autre équipe » était à blâmer.

Mais ce commentaire, et la visite dans son ensemble, ont rendu difficile la réalisation du deuxième objectif du voyage, à savoir la désescalade.

Les dirigeants arabo-américains ont publiquement fustigé la rhétorique de l’administration Biden, la qualifiant d’insensible aux Palestiniens – et ont présenté des arguments similaires en privé aux responsables du Département d’État. Quelques jours après l’attaque brutale du Hamas, Israël a institué un siège de Gaza qui a laissé ses 2,3 millions d’habitants à court de nourriture, d’eau et d’électricité.

Les collaborateurs de la Maison Blanche ont reculé face aux critiques selon lesquelles ils auraient été insensibles au sort des Palestiniens. Entre autres choses, ils ont vanté les 100 millions de dollars d’aide humanitaire qu’il a promis pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie.

Le porte-parole du NSC, Kirby, a déclaré aux journalistes lors du vol vers Israël que Biden aurait des « questions difficiles » à poser à ses homologues israéliens. Mais le président a gardé cet amour dur pour lui en privé, n’hésitant jamais à faire des remarques publiques pour soutenir la cause d’Israël. Il a cependant exhorté les Israéliens à faire preuve de prudence lors de leur prochaine opération à Gaza.

« Justice doit être rendue. Mais je mets en garde ceci : pendant que vous ressentez cette rage, ne vous laissez pas consumer par elle », a déclaré Biden. «Après le 11 septembre, nous étions furieux aux États-Unis. Tandis que nous recherchions et obtenions justice, nous avons également commis des erreurs.

Les responsables américains craignent de plus en plus que la tragédie hospitalière et les retombées diplomatiques n’aggravent les tensions régionales. Ils s’attendent à ce que les émotions soient encore plus vives après qu’Israël ait envoyé des troupes à Gaza pour éliminer les dirigeants du Hamas, une opération qui pourrait commencer dans les prochains jours. Une nouvelle escalade pourrait survenir si les forces israéliennes occupaient l’enclave pour la première fois depuis 2005 ; Biden a récemment déclaré que cela s’avérerait une « grave erreur », une position reprise par ses collègues démocrates.

« S’ils se contentent d’aller à Gaza et de laisser là un désordre qui couve, ils finiront par recruter plus de terroristes qu’ils n’en ont tué et ils reviendront directement à la case départ. Aucun de nous ne veut voir cela », a déclaré le représentant. Seth Moulton (D-Mass.), un ancien Marine, a déclaré sur CNN.

L’administration Biden a déjà discuté des actions militaires qu’il entreprendrait si le Hezbollah, un mandataire iranien lourdement armé au Liban, décide d’entrer dans la mêlée. À des fins de dissuasion, les États-Unis disposent de deux groupes aéronavals en Méditerranée orientale, aux côtés d’autres navires de guerre et avions de combat. Le Royaume-Uni dispose également d’avions de patrouille maritime et de surveillance dans la région.

Le Hezbollah a dénoncé l’explosion de l’hôpital, appelant à « une journée de colère sans précédent ». Au manifestations à Beyrouthles manifestants brandissant des drapeaux palestiniens étaient repoussé avec des gaz lacrymogènes. Les analystes suggèrent que le Hezbollah et d’autres groupes alignés sur l’Iran se préparent à profiter du chaos et à frapper Israël alors qu’ils se concentrent sur le Hamas.

La situation n’est guère meilleure à la maison. Des milliers de Juifs américains ont manifesté mercredi devant et à l’intérieur du Capitole, exigeant que l’administration et les législateurs fassent pression en faveur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Malgré la tourmente, Biden a montré peu de signes de changement de cap. Il était déterminé à soutenir Israël, quoi qu’il arrive.

« Israël, vous n’êtes pas seul. Les États-Unis sont à vos côtés », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse. « Nous allons être à vos côtés. Nous marcherons à vos côtés dans ces jours sombres.

Jeudi soir, Biden s’adressera à la nation depuis le Bureau ovale pour expliquer pourquoi les États-Unis devraient soutenir Israël et l’Ukraine dans leurs combats. Il est possible qu’il dévoile une demande de financement de 100 milliards de dollars pour les alliés, ce qui nécessiterait l’approbation d’un Congrès en difficulté.

Matt Berg a contribué à ce rapport.