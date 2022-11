Biden a armé le gouvernement contre les Américains – membre du Congrès – RT World News

Le représentant républicain Chip Roy s’est joint aux membres de son parti pour exiger que les excès du président soient freinés

Le gouvernement américain dirigé par le président Joe Biden est devenu une force oppressive contre son propre peuple, a déclaré mercredi le représentant Chip Roy (R-Texas) lors d’un auditoire au Claremont Institute Center for the American Way of Life.

Le membre du Congrès s’exprimait aux côtés d’autres membres éminents du parti lors d’un panel intitulé ” Que devrait faire le prochain congrès républicain ? “, dont le consensus général était qu’une Chambre contrôlée par les républicains devait demander des comptes à l’exécutif.

“Je pense qu’il est important de savoir dans quelle mesure cette administration… a militarisé le gouvernement fédéral contre le peuple américain”, Roy a dit, soulignant que les actions parlaient plus fort que les mots. “Il ne suffit pas d’avoir des audiences et d’appeler des gens et de leur crier dessus.”

Roy a rappelé au public comment “le ministère de la Justice collaborait très clairement avec la National School Board Association avec la Maison Blanche pour politiser” l’indignation du père d’une étudiante du comté de Loudoun, en Virginie, qui a été violée dans la salle de bain des filles par une autre étudiante qui prétendait être transgenre.

“Il était en train de devenir l’enfant de l’affiche du ministère de la Justice … pour être qualifié de terroriste domestique”, a rappelé le membre du Congrès, ajoutant que la réponse de l’administration à cet incident était “assez pour que je veuille brûler l’endroit” avant d’énumérer d’autres exemples de gouvernement “tyrannie” sous Biden.















“C’est un [sic] Agence de protection de l’environnement qui met Joe Robertson, un vétéran de la marine de 77 ans en prison pendant 18 mois… pour avoir construit quatre étangs sur son ranch en violation des eaux des États-Unis », Roy a continué. Il a également évoqué Covid-19, appelant la réponse du gouvernement à la pandémie “l’une des plus grandes parodies qui se soit produite dans l’histoire de la civilisation occidentale dans ce monde”, en particulier la décision du Pentagone de licencier les militaires qui refusaient de se faire vacciner.

Maintenant que les républicains contrôlent la Chambre des représentants, a soutenu Roy, c’était à eux de dire clairement “la mesure dans laquelle les agences sont désormais armées contre le pays lui-même.”

Les républicains, qui ont obtenu une faible majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat ce mois-ci, ont déclaré jeudi qu’ils enquêteraient sur les relations commerciales de la famille Biden, en particulier sur les activités du fils du président, Hunter Biden.

Un groupe de législateurs du GOP a également demandé au Congrès de vérifier l’aide financière et militaire à l’Ukraine, arguant que le mécanisme de soutien à Kiev n’est pas transparent.