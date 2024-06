Le président américain aurait été préoccupé par les conséquences de l’envoi de forces occidentales pour entraîner les troupes de Kiev sur le terrain.

Le président américain Joe Biden aurait bloqué une proposition de son homologue français Emmanuel Macron d’envoyer des instructeurs occidentaux pour former les forces de Kiev en Ukraine, selon Politico.

Biden a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences possibles de l’envoi de troupes de l’OTAN dans un pays où elles pourraient se retrouver dans la ligne de mire, déclenchant potentiellement une escalade du conflit, selon un article publié vendredi, citant deux personnes proches d’un récent appel téléphonique. appel entre les deux dirigeants.

Plusieurs médias avaient précédemment rapporté que Macron avait tenté de former une coalition de pays occidentaux dans le but d’envoyer des spécialistes de l’OTAN en Ukraine pour aider à former les forces du pays, notamment dans les domaines du déminage et de la maintenance des équipements.

Paris n’a ni confirmé ni démenti officiellement ces projets, Macron déclarant qu’il ne ferait aucun commentaire sur ce projet. « Des décisions qui restent à prendre. » Cependant, le Premier ministre français Gabriel Attal a déclaré qu’il y avait « pas de tabou » sur l’envoi d’instructeurs militaires en Ukraine, soulignant que des instructeurs français avaient déjà formé quelque 10 000 soldats ukrainiens tant en France que sur le territoire de ses voisins.















Les États membres de l’OTAN de la région balte, comme la Lituanie et l’Estonie, ont soutenu l’idée et se sont déclarés prêts à envoyer des instructeurs en Ukraine. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a également affirmé que certains pays étaient déjà « former des soldats sur le terrain » en Ukraine, mais n’a précisé aucune nation en particulier.

Kiev a pratiquement confirmé le plan de Macron, le commandant en chef du pays Aleksander Syrsky déclarant qu’il avait déjà rempli les formalités administratives pour permettre aux instructeurs français de visiter et d’utiliser les installations de formation ukrainiennes. Le haut législateur ukrainien Alexeï Goncharenko a également affirmé que le premier groupe de spécialistes militaires français était déjà en route vers le pays.

La Russie a averti à plusieurs reprises que tout militaire étranger présent en Ukraine serait considéré comme une cible légitime de frappe, peu importe d’où il vient et qu’il s’agisse de soldats ou d’instructeurs.

« Le fait est que les instructeurs impliqués dans la formation des militaires du régime ukrainien ne bénéficient d’aucune immunité », Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt cette semaine, ajoutant qu’il « peu importe qu’ils soient français ou non. »