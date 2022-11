Biden a aidé les démocrates à éviter un désastre de 22. Qu’en est-il de 24 ?

Dans une interview, M. Greenberg a déclaré qu’il était sorti de l’enquête “pensant que les démocrates avaient d’énormes problèmes à résoudre”. Alors que “le président Biden a fait des choses remarquables”, a-t-il ajouté, “je pense que nous avons besoin d’une nouvelle voix pour relever d’énormes défis mais aussi d’énormes opportunités”.

Voici où se situe le président après les élections de mi-mandat.

Des enquêtes auprès des électeurs quittant les urnes ont révélé que les deux tiers, dont près d’un tiers des démocrates, ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que M. Biden se présente à nouveau à la présidence – bien que les alliés de M. Biden aient noté que ces chiffres ne sont pas prédictifs de la réaction des électeurs. lorsqu’il a le choix entre le président et un candidat républicain. Lors d’une conférence de presse postélectorale, M. Biden a insisté sur le fait que ces sondages n’affecteraient pas sa décision. Il a déclaré qu’il avait l’intention de courir mais prévoyait de discuter de la course avec sa famille pendant les vacances et pourrait annoncer une décision au début de l’année prochaine.

David Axelrod, qui a été stratège en chef du président Barack Obama, a déclaré que les élections de mi-mandat avaient donné à M. Biden “un peu de vertige dans sa démarche”. Quant à une candidature pour un second mandat, M. Axelrod a déclaré: “S’il avait 60 ans et non 80, il n’y aurait absolument aucun doute.”

Les démocrates désireux que M. Biden cède la place à une nouvelle cohorte d’aspirants à la présidence ont souligné la décision de la présidente Nancy Pelosi, 82 ans, de démissionner de son poste de leader démocrate à la Chambre.