Biden a admis en privé se sentir « fatigué » en raison d’inquiétudes concernant son âge, selon un livre

Au milieu d’un débat incessant sur la question de savoir si, à 80 ans, Joe Biden est trop vieux pour être président ou pour terminer un deuxième mandat efficace, un livre très attendu sur son passage à la Maison Blanche rapporte que Biden a admis en privé se sentir « fatigué », même s’il le décrit. sa vaste expérience politique comme un atout vital.

« Ses années avancées étaient un obstacle, le privant de l’énergie nécessaire pour établir une solide présence publique ou de la capacité d’évoquer facilement un nom », écrit Franklin Foer dans Le dernier homme politique: À l’intérieur de la Maison Blanche de Joe Biden et de la lutte pour l’avenir de l’Amérique.

« Il était frappant qu’il participe si peu à des réunions matinales ou qu’il préside si peu d’événements publics avant 10 heures. Sa personnalité publique reflétait le déclin physique et l’affaiblissement des facultés mentales auquel aucune pilule ou aucun régime d’exercice ne peut résister.

« En privé, il admettait parfois qu’il se sentait fatigué. »

Foer ne cite pas de source pour les remarques privées rapportées de Biden, mais son livre, selon Selon son éditeur, Penguin Random House, repose sur « un accès sans précédent au cercle restreint de conseillers qui entourent Biden depuis des décennies ».

The Last Politician sera publié aux États-Unis la semaine prochaine. Mardi, comme l’a publié l’Atlantic un extrait sur le retrait d’Afghanistan, Politico noté sécurité renforcée autour de la libération et anxiété à la Maison Blanche.

Le Guardian en a obtenu une copie.

L’âge de Biden est une constante de la couverture médiatique depuis que l’ancien sénateur et vice-président est entré dans la course pour affronter Donald Trump en 2020. À 77 ans, Biden a battu Trump de manière convaincante et est devenu le président le plus âgé jamais élu. Si Biden remporte un deuxième mandat l’année prochaine et termine quatre années au pouvoir, il aura 86 ans lorsqu’il démissionnera.

Les candidats républicains pour affronter Biden se sont sans relâche concentrés sur son âge, avec l’arrivée massive d’experts de droite – malgré le fait que le favori républicain incontestable, Trump, ait lui-même 77 ans.

Mais les sondages publics montrent depuis longtemps que les électeurs démocrates s’inquiètent de l’âge de Biden. Cette semaine, l’Associated Press et le Centre Norc pour les affaires publiques a montré que 77 % des personnes interrogées (89 % des républicains et 69 % des démocrates) estimaient que Biden était trop vieux pour être efficace s’il était réélu.

Dans le même sondage, seulement 51 % (et seulement 29 % des Républicains) ont déclaré que l’âge de Trump serait un problème s’il retournait au Bureau Ovale.

Foer, un ancien rédacteur en chef de la Nouvelle République, magazine progressiste, ne recule pas sur le sujet. Mais il souligne que la vaste expérience politique de Biden – il a remporté son siège au Sénat américain dans le Delaware en 1972, a présidé les commissions judiciaires et des relations étrangères du Sénat et a été vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017 – lui a conféré des atouts uniques dans la région blanche. Maison.

Citant la loi sur la réduction de l’inflation et d’autres tentatives pour faire face à la crise climatique, Foer affirme que Biden n’est pas coupable de gouverner à court terme « parce que [he] n’habitera qu’à court terme », un échec des politiciens plus âgés.

Dans une sorte de compliment détourné, Foer écrit que Biden a parfois étouffé des remarques publiques non pas à cause des défis liés à l’âge, mais à cause de « l’indiscipline et de l’indécision » observées tout au long de sa carrière.

Dans le même passage où il rapporte que Biden a avoué être fatigué, Foer affirme que le « leadership en temps de guerre » du président, en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine dans sa lutte contre l’armée d’invasion russe, « s’est appuyé sur ses instincts éprouvés et sa solide confiance en soi ». .

Concernant l’Ukraine, écrit Foer, « les avantages d’avoir un président plus âgé étaient évidents. Il n’était pas seulement un leader de la coalition, il était la figure paternelle de l’Occident, à qui les dirigeants étrangers pouvaient demander conseil et se rassurer.

« C’est sa présence apaisante et sa clarté stratégique qui ont contribué à conduire l’alliance à une position aussi agressive, qui a contrecarré l’autoritarisme sur ses lignes de front.

« C’était un homme pour son âge. »