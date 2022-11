Biden à 80 ans : Un “respecteur du destin” envisage une deuxième candidature à la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Les gens dans les années 80 dirigent des pays, créent un art majestueux et accomplissent des exploits d’endurance, l’un d’entre eux escaladant même le mont Everest. Il est bientôt temps pour Joe Biden, 80 ans dimanche, de décider s’il a encore une montagne à gravir – celle d’un second mandat de président.

Les questions tourbillonnent maintenant pour savoir s’il a ce qu’il faut pour retourner au sommet.

Le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis, Biden fête son anniversaire marquant à un carrefour, alors que lui et sa famille doivent décider dans les mois à venir s’il doit annoncer sa réélection.

Les aides et alliés de Biden disent qu’il a l’intention de se présenter. Pourtant, le président lui-même peut sembler équivoque. “Mon intention est de courir à nouveau”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse ce mois-ci. “Mais je suis un grand accepteur du destin.”

“Nous allons avoir des discussions à ce sujet”, a-t-il déclaré. Les assistants s’attendent à ce que ces conversations reprennent pendant les vacances, sans décision avant 2023.

Observer Biden au travail, c’est voir un dirigeant puiser dans un réservoir de connaissances accumulées pendant un demi-siècle dans la fonction publique alors qu’il s’appuie sur des relations personnelles profondes au pays et à l’étranger, sa maîtrise de la politique et sa familiarité avec le fonctionnement de Washington. En bref, la sagesse des personnes âgées.

Mais observer Biden, c’est aussi le voir marcher désormais souvent d’une démarche saccadée.

C’est de le voir passer un dîner officiel avec d’autres dirigeants sans véritable explication, comme cela s’est produit lors de son voyage à l’étranger la semaine dernière. Certains supporters grimacent quand il parle, espérant qu’il passera bien ses propos.

La décision de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à 82 ans, de se retirer du leadership et de laisser une nouvelle génération monter peut se répercuter sur la pensée de Biden et celle de son parti alors que les démocrates se demandent s’ils veulent aller avec un gagnant éprouvé ou se tourner vers l’énergie de jeunesse.

Parmi les questions soulevées par la décision de Pelosi, a déclaré Kathleen Hall Jamieson, une autorité en communication politique à l’Université de Pennsylvanie : “Même si l’on est très compétent et réussit, y a-t-il un moment où l’on devrait se retirer pour donner aux autres l’opportunité de diriger ?”

Elle a déclaré: “La décision de Pelosi rend ces questions plus importantes dans le contexte de la déclaration de Biden en 2020 selon laquelle il était le pont vers une nouvelle génération de dirigeants.”

Les flubs verbaux de Biden ont été légendaires tout au long de sa carrière politique de cinq décennies, donc déterminer l’impact de l’âge sur son acuité est un jeu pour les «gérontologues de salon», comme le dit le Dr S. Jay Olshansky, un expert du vieillissement. .

Dans les miroirs déformés des commentaires des médias sociaux, chaque lapsus est amplifié en preuve supposée de sénilité. Un moment de réflexion silencieuse de Biden est présenté alors que le président s’endort.

Pourtant, certains alliés voient les erreurs de Biden comme une vulnérabilité croissante à mesure qu’il vieillit.

Dans une enquête AP VoteCast auprès de l’électorat ce mois-ci, 58% des électeurs ont déclaré qu’il n’avait pas la capacité mentale de servir efficacement en tant que président. C’était une image sombre du présent, pas seulement dans la perspective d’un autre mandat potentiel.

Avant les élections de 2020, Olshansky, de l’Université de l’Illinois à Chicago, a publié un article qui prévoyait que Biden et son rival républicain Donald Trump devaient maintenir leur bonne santé au-delà de la fin de ce mandat présidentiel.

Rien n’a changé l’avis d’Olshansky.

“Alors que le président Biden peut chronologiquement avoir 80 ans, biologiquement, il ne l’est probablement pas”, a-t-il déclaré. “Et l’âge biologique est bien plus important que l’âge chronologique.”

Biden fait déjà partie du club des plus performants pour les personnes de son âge. Contrairement à 92 % des personnes de 75 ans et plus aux États-Unis, il a toujours un emploi.

Et il a le vent en poupe. Les élections de novembre ont produit le meilleur résultat pour un parti présidentiel démocrate à mi-mandat depuis des décennies. Le président a également scellé des victoires législatives consécutives ces derniers mois, sur le climat, les infrastructures, l’expansion des soins de santé, l’aide militaire à l’Ukraine et plus encore.

Biden dit qu’il commence la plupart des jours avec une séance d’entraînement à 8 heures du matin.

“Si je laisse tomber pendant une semaine, je le sens”, a-t-il déclaré au podcast “Smartless”. “Avant, je pouvais y aller pendant une semaine et rien ne changerait.”

Les assistants de la Maison Blanche disent que Biden lit son cahier d’information jusque tard dans la nuit, tient des réunions intensives en soirée avec des conseillers et ne rechigne pas à planifier des demandes qui peuvent le faire sortir tard, bien que rarement levé tôt. Biden a été diagnostiqué avec plusieurs problèmes de santé courants liés à l’âge, aucun ne causant de problèmes graves.

Une grande partie des dirigeants du Congrès américain ont plus de 70 ans, en particulier les démocrates, tout comme les principaux rivaux de Biden lors des primaires démocrates de 2020 et de Trump.

Attribuez cela, en partie, à l’augmentation de la longévité.

“L’espérance de vie vers 1900 aux États-Unis était d’environ 50 ans”, a déclaré Olshansky, “et nous avons ajouté environ 30 ans” depuis.

À Cockeysville, Maryland, à l’extérieur de Baltimore, Nelson Hyman, 85 ans, et sa femme, Roz Hyman, 77 ans, attribuent à Biden le mérite d’avoir bien fait les choses et surtout d’avoir nommé une équipe solide. Pour ces démocrates, cela s’ajoute à une présidence efficace qui exploite la valeur de l’âge dans une société qui souvent ne le fait pas.

“J’ai toujours pensé que le président est aussi bon que les personnes qu’il nomme, et je pense qu’il a nommé de très, très bonnes personnes, des personnes très compétentes, et il les utilise”, a déclaré Roz, un conseiller à la retraite dans un hôpital psychiatrique. .

« Maintenant, allez-vous me demander, est-ce qu’il va être compétent dans deux ans ? Qui sait?”

Jamieson, directeur du Annenberg Public Policy Center, a déclaré que lorsqu’une perception s’installe dans le public, toute erreur peut l’alimenter, qu’elle soit pertinente ou non.

Lorsque Biden est tombé sur son vélo dans le Delaware en juin, la mésaventure a nourri la perception d’un président pas au sommet de son art physiquement.

“Ceux d’entre nous qui connaissent un peu le vieillissement ont été assez impressionnés par le fait qu’il était sur son vélo pour commencer… que vous avez quelqu’un qui est vraiment actif et en bonne santé pour son âge”, a déclaré Olshansky. Au lieu de cela, l’accent était mis sur sa chute sans blessure.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Mark Sherman et Lauran Neergaard ont contribué à ce rapport.

Calvin Woodward, Zeke Miller et Nathan Ellgren, Associated Press