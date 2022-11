Biden à 80 ans : Un “respecteur du destin” envisage une deuxième candidature à la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Les gens des années 80 dirigent des pays, créent un art majestueux et accomplissent des exploits d’endurance. L’un d’entre eux est entré dans le livre des records pour avoir escaladé le mont Everest. Il est bientôt temps pour Joe Biden, 80 ans dimanche, de décider s’il a encore une montagne à gravir – celle d’un second mandat de président.

Des questions tourbillonnent maintenant, dans son propre parti ainsi que dans tout le pays, quant à savoir s’il a ce qu’il faut pour participer à nouveau au sommet.

Le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis, Biden fête son anniversaire marquant à un carrefour personnel alors que lui et sa famille doivent décider dans les mois à venir s’il doit annoncer sa réélection. Il aurait 86 ans à la fin d’un second mandat potentiel.

Les aides et alliés de Biden disent tous qu’il a l’intention de se présenter – et son équipe a commencé des préparatifs discrets pour une campagne – mais c’est souvent le président lui-même qui a semblé le plus équivoque. “Mon intention est de courir à nouveau”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse ce mois-ci. “Mais je suis un grand accepteur du destin.”

“Nous allons avoir des discussions à ce sujet”, a-t-il déclaré. Les aides s’attendent à ce que ces conversations reprennent sérieusement pendant Thanksgiving et Noël, avec une décision pas avant bien après le Nouvel An.

Biden prévoyait de fêter son anniversaire lors d’un brunch familial à la Maison Blanche dimanche.

Observer Biden au travail, c’est voir un dirigeant puiser dans un réservoir de connaissances accumulées sur un demi-siècle dans la fonction publique alors qu’il s’appuie sur des relations personnelles profondes au pays et à l’étranger, sa maîtrise de la politique et sa familiarité avec la façon dont Washington fonctionne ou ne fonctionne pas. t. En bref, la sagesse des personnes âgées.

“Il y a quelque chose à dire sur l’expérience”, a déclaré l’historien du Dartmouth College, Matt Delmont, en notant les dizaines de leaders mondiaux octogénaires.

Mais observer Biden, c’est aussi le voir marcher désormais souvent d’une démarche saccadée, contrairement à son trot sur scène le soir des élections 2020.

C’est de le voir passer un dîner officiel avec d’autres dirigeants mondiaux sans véritable explication, comme cela s’est produit lors de son voyage à l’étranger la semaine dernière, lorsqu’il a parlé à deux reprises de visiter la Colombie alors qu’il parlait du Cambodge. Certains supporters grimacent quand il parle, espérant qu’il passera bien ses propos.

La décision de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à 82 ans, de se retirer du leadership et de laisser une nouvelle génération monter peut se répercuter sur la pensée de Biden et celle de son parti alors que les démocrates se demandent s’ils veulent aller avec un gagnant éprouvé ou se tourner vers l’énergie de jeunesse.

Parmi les questions soulevées par la décision de Pelosi, a déclaré Kathleen Hall Jamieson, une autorité en communication politique à l’Université de Pennsylvanie : “Même si l’on est très compétent et réussit, y a-t-il un moment où l’on devrait se retirer pour donner aux autres l’opportunité de diriger tout comme d’autres se sont retirés pour vous permettre de le faire ?

“La décision de Pelosi rend ces questions plus importantes dans le contexte de la déclaration de Biden en 2020 selon laquelle il était le pont vers une nouvelle génération de dirigeants.”

Les flubs verbaux de Biden ont été légendaires tout au long de sa carrière politique de cinq décennies, donc déterminer l’impact de l’âge sur son acuité est un jeu de devinettes pour les «gérontologues de salon», comme le dit le Dr S. Jay Olshansky, un expert du vieillissement. ce.

Dans les miroirs déformés des commentaires des médias sociaux, chaque lapsus est amplifié en preuve supposée de sénilité. Un moment de réflexion silencieuse de Biden lors d’une réunion est présenté alors que le président s’endort. Tout cela est entré dans le carquois de mensonges de Donald Trump lorsqu’il a annoncé mardi qu’il briguerait à nouveau la présidence.

Certains alliés voient les erreurs de Biden comme une vulnérabilité croissante aux yeux des électeurs à mesure qu’il vieillit.

Dans une enquête AP VoteCast auprès de l’électorat ce mois-ci, 58% des électeurs ont déclaré qu’il n’avait pas la capacité mentale de servir efficacement en tant que président. C’était une sombre image de sa situation actuelle, pas seulement dans la perspective d’un autre mandat potentiel. Seulement 34% ont dit qu’il est un leader fort.

Ces découvertes s’accompagnent de notes d’approbation particulièrement faibles en ligue avec celles de Trump à ce stade de leurs présidences.

Deux mois avant les élections de 2020, Olshansky, de l’Université de l’Illinois à Chicago, a publié un article qui prévoyait que Biden et Trump devaient maintenir leur bonne santé au-delà de la fin de ce mandat présidentiel.

Sur la base de l’évaluation par une équipe scientifique des dossiers médicaux disponibles, des antécédents familiaux et d’autres informations, le document a en outre conclu que les deux hommes sont probablement des « super-âgés », un sous-groupe de personnes qui maintiennent leur fonctionnement mental et physique et ont tendance à vivre plus longtemps que les autres. personne moyenne de son âge.

Rien n’a changé l’avis d’Olshansky sur l’un ou l’autre.

“Alors que le président Biden peut chronologiquement avoir 80 ans, biologiquement, il ne l’est probablement pas”, a-t-il déclaré. “Et l’âge biologique est bien plus important que l’âge chronologique.” Il appelle Biden un “exemple classique de tout ce qui est bon dans le vieillissement… et donc son âge, je pense, devrait être presque totalement hors de propos”.

Biden fait déjà partie du club des plus performants pour les personnes de son âge. Contrairement à 92% des personnes de 75 ans et plus aux États-Unis, il a toujours un travail, sans parler d’un travail très exigeant.

Et il a le vent en poupe. Les élections de novembre ont produit le meilleur résultat pour le parti d’un président démocrate à mi-mandat depuis des décennies – malgré la pilule empoisonnée d’une inflation élevée – alors que les démocrates gardaient le contrôle du Sénat, perdaient de justesse la Chambre au mépris des attentes d’une déroute et gagnaient plusieurs gouverneurs compétitifs. ‘ courses dans les États clés.

Le président a également scellé une série de victoires législatives consécutives ces derniers mois, sur le climat, les infrastructures, l’expansion des soins de santé, l’aide militaire à l’Ukraine et plus encore.

Biden dit qu’il commence la plupart des jours par une séance d’entraînement à 8 heures du matin, lorsqu’il est généralement rejoint par son entraîneur personnel et physiothérapeute, Drew Contreras, s’il ne monte pas sur son vélo Peloton.

“Si je laisse tomber pendant une semaine, je le sens”, a-t-il récemment déclaré au podcast “Smartless”. “Avant, je pouvais y aller pendant une semaine et rien ne changerait.”

Les assistants de la Maison Blanche disent que Biden lit son cahier d’information jusque tard dans la nuit, tient des réunions intensives en soirée avec des conseillers et n’a jamais hésité à leurs demandes de planification qui peuvent le faire sortir tard, bien que rarement levé tôt.

Pourtant, ses collaborateurs sont profondément protecteurs du président, en particulier avec son emploi du temps public, qui est plus léger que ceux de Barack Obama et de George W. Bush, tous deux beaucoup plus jeunes au pouvoir. Ils l’ont protégé des entretiens officiels et, jusqu’à récemment, des conférences de presse.

À ses sceptiques, il dit : « Surveillez-moi.

Biden a été diagnostiqué avec plusieurs problèmes de santé liés à l’âge très courants, aucun ne lui causant de problèmes graves.

Dans son résumé de novembre 2021 de la santé de Biden après le premier examen médical complet du président, le Dr Kevin O’Connor a noté que la démarche de Biden était devenue un peu plus raide, ce que les médecins surveillent chez les patients plus âgés car cela pourrait signaler un risque de chute.

Mais après les tests, le médecin a conclu que cela était principalement dû à une arthrite «d’usure» continue de la colonne vertébrale, ainsi qu’à une compensation pour un pied cassé subi un an plus tôt et au développement d’une «neuropathie périphérique légère» ou de dommages subtils à certains nerfs sensoriels dans les pieds.

Les experts disent que l’âge n’est pas le destin; ce qui compte, c’est la bonne santé, la forme physique et le fonctionnement. L’alpiniste japonais Yuichiro Miura avait assez de ces attributs pour atteindre le sommet du mont Everest en 2013 à l’âge de 80 ans, établissant un record qu’un Népalais de 85 ans est mort en essayant de battre en 2017.

Vieillir est inexorable – à quelque rythme que ce soit.

Il est venu à un rythme pour le juge de la Cour suprême Thurgood Marshall, par exemple, et il arrive à un autre pour Pelosi, qui est une autre institution de la ville.

“Qu’est-ce qui ne va pas chez moi?” Marshall a demandé sa décision de se retirer de la Cour suprême à 82 ans, avant de répondre : « Je suis vieux. Je vieillis et je m’effondre. (Il mourut deux ans plus tard.)

Au même âge, Pelosi bourdonne dans les couloirs du Capitole en talons hauts, dépassant les gens beaucoup plus jeunes. Et ses capacités cognitives n’ont jamais été remises en question.

Le coup porté contre elle était qu’elle avait bloqué les ambitions les plus élevées de générations de jeunes législateurs avant sa décision la semaine dernière de ne pas se faire réélire en tant que leader démocrate de la Chambre lorsque les républicains prendraient le contrôle.

Les juges de la Cour suprême, à l’abri de l’électorat et des patrons, peuvent vieillir dans leur travail autant qu’ils le souhaitent et que le destin le permet – et ils ont tendance à rester. Le juge John Paul Stevens a pris sa retraite en 2010 à l’âge de 90 ans, attribuant sa décision à un petit accident vasculaire cérébral en lisant sa dissidence de Citizens United sur le banc.

Ruth Bader Ginsberg, une octogénaire extrêmement conséquente, a manqué de trois ans son objectif d’être aussi vieille que Stevens sur le banc. Elle est décédée en septembre 2020.

Dans les démocraties, où les électeurs sont le patron, et dans les autocraties, où ils ne le sont pas, beaucoup de gens au pouvoir se battent dans leurs années avancées, même si peu sont là-haut comme l’ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, qui est devenu le plus vieux du monde. leader à 92 ans et court pour récupérer le bureau, à 97 ans.

Une grande partie des dirigeants du Congrès américain ont plus de 70 ans, en particulier les démocrates, tout comme les principaux rivaux de Biden lors des primaires démocrates de 2020 et de Trump.

Attribuez cela, en partie, à l’augmentation de la longévité.

“L’espérance de vie vers 1900 aux États-Unis était d’environ 50 ans”, a déclaré Olshansky, “et nous avons ajouté environ 30 ans” depuis.

À Cockeysville, Maryland, à l’extérieur de Baltimore, Nelson Hyman, 85 ans, et sa femme, Roz Hyman, 77 ans, attribuent à Biden le mérite d’avoir bien fait les choses et surtout d’avoir nommé une équipe solide. Pour ces démocrates, cela s’ajoute à une présidence efficace qui exploite la valeur de l’âge dans une société qui souvent ne le fait pas.

“J’ai toujours pensé que le président est aussi bon que les personnes qu’il nomme, et je pense qu’il a nommé de très, très bonnes personnes, des personnes très compétentes, et il les utilise”, a déclaré Roz, un conseiller à la retraite dans un hôpital psychiatrique. .

« Maintenant, allez-vous me demander, est-ce qu’il va être compétent dans deux ans ? Qui sait? Je ne sais pas.”

Un président ne peut être que conceptuel, a déclaré Nelson, retraité d’une carrière dans l’assurance, “et les détails, les gens s’occuperont des détails”. Lorsque le Russe Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine, a-t-il dit, Biden s’est levé, « a parlé magnifiquement et fortement » et « n’a pas eu peur de traiter avec Poutine. Pas du tout.”

Ils se souviennent avoir vu Ronald Reagan se débattre lors de son deuxième mandat, avant qu’il ne soit diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer après avoir quitté ses fonctions, et ont estimé que lui aussi s’était entouré de compétence, autant qu’ils n’étaient pas d’accord avec sa direction.

Jamieson, directeur du Annenberg Public Policy Center, a déclaré que Reagan avait affiché des réalisations majeures même lorsque sa mémoire avait peut-être glissé, en partie parce que ses collaborateurs étaient forts et accomplis et que Reagan avait conservé les valeurs qui ont éclairé ses jugements.

C’est vrai pour de nombreux présidents, y compris Biden, a-t-elle déclaré. Trump, en revanche, préférait une équipe composée en grande partie d’acolytes.

Mais lorsqu’une perception s’installe dans le public, tout dérapage peut l’alimenter, qu’elle soit pertinente ou non.

Lorsque Biden est tombé sur son vélo dans le Delaware en juin, son pied ou ses pieds coincés dans les cages des pédales, la mésaventure a nourri la perception d’un président pas au sommet de son art physiquement.

“Ceux d’entre nous qui connaissent un peu le vieillissement ont été assez impressionnés par le fait qu’il était sur son vélo pour commencer… que vous avez quelqu’un qui est vraiment actif et en bonne santé pour son âge”, a déclaré Olshansky. Au lieu de cela, l’accent était mis sur sa chute sans blessure.

L’âgisme apparaît dans les campagnes même lorsque les candidats opposés sont eux-mêmes âgés ; en témoignent les références de Trump à “Sleepy Joe” en 2020 et la caractérisation de Trump par Biden comme “mentalement dérangé”.

Mais cela a été particulièrement prononcé lors de la course présidentielle de 2008 entre Obama, 47 ans lors de la campagne de cet automne, et le sénateur John McCain, alors âgé de 72 ans.

Quand Obama a mal identifié la ville dans laquelle il se trouvait, la faute a été attribuée à une longue journée par un barnstormer au trot national, a déclaré Jamieson. Quand McCain a fait ça, c’était son âge.

La campagne d’Obama a exploité l’écart d’âge dans ce que Jamieson a qualifié de manière sournoise. Elle a remarqué et, avec son équipe technique, a confirmé que dans au moins deux publicités, les enregistrements de McCain avaient été ralentis pour le faire paraître mentalement faible.

Mais les fissures les plus aiguës sur l’âge sont venues de McCain lui-même.

“Bonsoir, mes compatriotes américains”, a-t-il déclaré sur “Saturday Night Live”. « Je vous demande, que devrions-nous rechercher chez notre prochain président ? Certainement quelqu’un qui est très, très, très vieux.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Mark Sherman et Lauran Neergaard ont contribué à ce rapport.

Calvin Woodward, Zeke Miller et Nathan Ellgren, Associated Press