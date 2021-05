Biden, 6 gouverneurs se rencontrent pour booster les tirs de COVID-19

WASHINGTON – Le président Joe Biden s’entretiendra mardi avec trois gouverneurs démocrates et trois républicains des moyens innovants de faire vacciner plus de personnes, a appris USA TODAY.

Biden rencontrera virtuellement les dirigeants de l’Ohio, de l’Utah, du Massachusetts, du Maine, du Minnesota et du Nouveau-Mexique pour partager les meilleures pratiques alors que l’administration progresse vers son objectif de faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes d’ici le 4 juillet.

Plus de la moitié de tous les résidents du Massachusetts, du Maine et du Nouveau-Mexique ont obtenu au moins une photo, classant ces États dans le top 10.

L’Ohio et l’Utah sont dans la moitié inférieure des États pour les taux de vaccination.

Biden reconnaîtra le rôle important joué par les gouverneurs dans les efforts de vaccination et la manière dont leurs efforts sont essentiels pour la poursuite des progrès.

Les vaccins vont au-delà des populations les plus vulnérables et des plus désireuses de se faire vacciner dans une nouvelle phase.

« Maintenant, nous allons devoir apporter le vaccin aux personnes moins désireuses », a déclaré Biden la semaine dernière lors de l’annonce de l’objectif de 70%.

Selon une analyse publiée la semaine dernière par la Kaiser Family Foundation, une organisation non partisane de recherche en santé, la plupart des États sont au point ou presque au point où l’offre dépasse la demande.

L’administration prend plusieurs mesures pour vacciner les populations les plus difficiles à atteindre, notamment en redirigeant l’aide fédérale des sites de vaccination de masse vers des cliniques plus pop-up et mobiles. La plupart des pharmacies participant au programme fédéral de vaccination offrent des rendez-vous sans rendez-vous. L’administration envoie également des doses directement aux communautés rurales.

Certaines villes et certains États utilisent des incitations financières pour faire vacciner les gens.

La Virginie occidentale offre des obligations d’épargne de 100 $ aux résidents âgés de 16 à 35 ans qui se font vacciner. Les résidents de Detroit peuvent obtenir des cartes de débit prépayées de 50 $.

Le Maine fournit des permis de pêche et de chasse gratuits – et une entrée gratuite dans les parcs d’État.

Le Minnesota s’associe à la communauté musulmane de l’État pour créer des cliniques de vaccination dans plus d’une douzaine de mosquées pendant le mois sacré du Ramadan.

La campagne «Get Back» de l’Utah pour renforcer la confiance dans les vaccins relie les vaccins à des activités que les gens sont impatients de reprendre, comme aller à l’église, encourager en personne l’équipe de basket-ball d’Utah Jazz et étreindre les grands-parents.

Et l’Ohio pilote un programme de «vaccin à la demande» qui permet à de petits groupes de faire voyager des vaccinateurs pour les vaccins.