BOSTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré lundi que si les démocrates perdaient le Congrès après les prochaines élections de mi-mandat, ce serait «deux années difficiles» et il passerait beaucoup de temps «avec le stylo de veto».

Biden s’exprimait lors d’une réception du Comité national démocrate dans un appartement chic de Boston après son discours sur les efforts de son administration pour mettre fin au cancer « tel que nous le connaissons ».

Dans les termes les plus crus à ce jour, le président a expliqué l’importance des prochaines élections de mi-mandat en novembre. Le Sénat américain est actuellement partagé à 50-50 avec le vice-président Kamala Harris en tant que briseur d’égalité. La Chambre est 219-211 en faveur des démocrates. Les républicains sont favorisés pour prendre le contrôle de la Chambre, bien qu’ils ne détiennent presque certainement pas 60 voix au Sénat, le nombre nécessaire pour adopter la plupart des projets de loi dans cette chambre.

« Si nous perdons la Chambre et que nous perdons le Sénat, ce seront deux années vraiment difficiles », a-t-il déclaré à une foule d’environ 30 donateurs et invités. “Je passerai plus de temps avec le stylo veto qu’à faire quoi que ce soit.”

Le Comité national républicain Ronna McDaniel a déclaré que Biden restait concentré sur “un programme déconnecté et diviseur, qui profite aux riches, tandis que les Américains en difficulté paient plus”.

Dans ses remarques, le président a également visé les «républicains MAGA», poursuivant ses attaques virulentes contre l’ancien président républicain Donald Trump et ses partisans, un effort qui a enhardi les démocrates à travers le pays avant les élections.

Il a remis en question la plate-forme républicaine et a vanté ses propres réalisations, mais est revenu sur le fait que les démocrates ne pouvaient pas “se permettre de perdre cette élection hors année”.

Le rassemblement de lundi a permis de recueillir environ 2 millions de dollars. Le DNC a déclaré qu’il avait jusqu’à présent levé plus de 255 millions de dollars ce cycle et plus de 92 millions de dollars jusqu’à présent cette année, le plus à ce stade de toute année.

Zeke Miller, l’Associated Press