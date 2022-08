Bicycle Health s’associe à Tele911 pour offrir un traitement contre la consommation d’opioïdes

Santé du véloqui propose un traitement virtuel des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, s’associe au fournisseur de télésanté d’urgence Tele911 pour connecter les patients aux soins continus après une surdose ou une crise de santé.

Tele911 travaille avec les ambulanciers paramédicaux pour déterminer si les patients doivent être transportés vers une salle d’urgence d’un hôpital ou s’ils peuvent être traités à domicile ou dans un autre site de soins. Dans le cadre de ce partenariat, les personnes ayant subi une surdose ou présentant des symptômes de troubles liés à l’utilisation d’opioïdes seront évaluées par les médecins d’urgence de Tele911, et un travailleur social pourra les orienter vers Bicycle Health.

Les entreprises ont déclaré que leur collaboration pourrait aider les patients qui subissent de graves effets sur la santé à cause d’un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes à accéder à des soins continus.

UN étude récente publié dans le Journal international de la politique des drogues ont constaté que la grande majorité des patients souffrant de troubles liés à l’utilisation d’opioïdes ne reçoivent pas de traitement médicamenteux. Selon le Enquête nationale 2019 sur la consommation de drogues et la santéun peu plus de 10 % des personnes de 12 ans et plus ayant un trouble lié à l’usage de substances ont reçu un traitement au cours de l’année écoulée.

“Travailler en étroite collaboration avec Tele911 nous permettra d’atteindre les personnes aux prises avec des crises sanitaires d’urgence, de rediriger leurs soins et de les accueillir dans notre modèle de soins virtuels fondé sur des preuves – les mettant finalement sur la voie du rétablissement”, a déclaré Ankit Gupta, PDG et fondateur de Bicycle Health. dit dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En juillet, Tele911 a annoncé un partenariat similaire avec Workit Health pour les appels 911 non urgents en Californie, en Floride et au Texas. Workit fournit des soins virtuels pour les troubles liés à l’utilisation de substances et les affections concomitantes courantes, comme la dépression, l’anxiété et l’insomnie. La startup a révélé une augmentation de 118 millions de dollars en série C en octobre 2021.

Parmi les autres entreprises offrant des soins de télésanté pour les troubles liés à la consommation de substances, citons Boulder Care, qui a récemment ramassé 36 millions de dollars; Ophelia, qui a annoncé deux levées de fonds en 2021 ; et Quit Genius, qui s’est associé à la compagnie d’assurance B2B Evry Health plus tôt cette année.

En attendant, ce n’est pas le premier partenariat de Bicycle en 2022. En avril, la société a annoncé une collaboration avec le service de santé mentale clinicien Marvin pour fournir aux professionnels de la santé un traitement aux opioïdes.

Vélo aussi a annoncé un tour de série B de 50 millions de dollars plus tôt cet été. Gupta a dit MobiHealthActualités la startup utilisera les fonds pour des partenariats avec des plans de santé, des prestataires et des employeurs.

“Nous avons maintenant commencé à recevoir de l’intérêt de la part de prestataires qui souhaitent travailler avec nous, soit en nous référant des patients, soit en co-gérant des patients”, a-t-il déclaré. “Nous voulons utiliser l’investissement pour accroître également nos partenariats avec les prestataires médicaux, les gestionnaires de cas, les planificateurs de sortie, en particulier dans le cadre de la santé correctionnelle, mais aussi avec les employeurs pour atteindre les patients.”