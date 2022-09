Bicycle Health lève 5 millions de dollars supplémentaires pour étendre le traitement des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes

Santé du véloune startup qui propose un traitement virtuel pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, a levé une extension de série B de 5 millions de dollars auprès de Cobalt Ventures.

L’addition porte le total de la manche à 55 millions de dollars. Il a également annoncé une série A de 27 millions de dollars en juin 2021.

CE QU’ILS FONT

Fondée en 2017, Bicycle fournit des soins virtuels et un traitement médicamenteux pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes. Il propose Suboxone, une combinaison médicamenteuse de buprénorphine et de naloxone qui peut aider à réduire les symptômes de sevrage et à prévenir les fringales. Les utilisateurs peuvent également accéder à des groupes de soutien en ligne avec d’autres patients en convalescence.

Bicycle a également ajouté des partenariats jusqu’à présent cette année. En août, la société a annoncé une collaboration avec le fournisseur de télésanté d’urgence Tele911 pour connecter les patients aux soins continus après une surdose ou une crise de santé. Evernorth, la branche des services de santé de l’assureur Cigna, s’associe également à la startup pour inclure son traitement virtuel dans son réseau de santé comportementale. Les clients du régime de santé Cigna qui bénéficient d’une couverture santé par le biais de leur employeur ou de plans d’échange de marché dans 24 États auront également accès au programme de Bicycle.

“D’un manque d’accès géographique à des coûts financiers et sociaux élevés, le traitement en personne n’est pas conçu pour la majorité des Américains. Au cours des trois dernières années, Bicycle Health a prouvé qu’il existe un autre moyen de traiter la dépendance grâce à nos preuves étayées par des preuves. modèle de traitement de télésanté”, a déclaré Ankit Gupta, fondateur et PDG de Bicycle Health, dans un communiqué. “Ce financement supplémentaire de Cobalt Ventures nous permettra d’étendre notre traitement à encore plus de patients à travers le pays et, en fin de compte, d’aider davantage de personnes à vivre une vie sans dépendance.”

APERÇU DU MARCHÉ

Les opioïdes continuent d’être un grave problème de santé publique aux États-Unis D’après le CDC, les décès par surdose impliquant des opioïdes sont passés d’environ 70 000 en 2020 à plus de 80 000 l’année dernière. Dans l’ensemble, les décès par surdose de drogue ont augmenté de près de 15 % en 2021.

Cependant, un Une étude récente publiée dans JAMA Psychiatry a révélé que le fait de recevoir des services de télésanté liés à l’utilisation d’opioïdes pendant la pandémie de COVID-19 était associé à une probabilité plus faible de surdose médicalement traitée et à une meilleure rétention avec des médicaments comme la méthadone et la buprénorphine.

Parmi les autres entreprises de santé numérique axées sur les soins aux toxicomanes, citons Boulder Care, qui a récemment a levé 36 millions de dollars; Ophelia, qui a récolté 50 millions de dollars en financement de série B l’année dernière; Workit Health, qui a annoncé une augmentation de 118 millions de dollars il y a près d’un an ; et Quit Genius, qui a récemment ajouté deux programmes sur les troubles liés à la consommation de substances au formulaire de santé numérique d’Evernorth.