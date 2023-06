Bibliothèque Streator pour organiser une chasse au trésor de lunettes de soleil et un thème musical – Shaw Local

L’été bat son plein et la bibliothèque publique de Streator organisera une chasse au trésor de lunettes de soleil la semaine du 26 juin.

Trouvez des nuances fraîches autour de la bibliothèque.

Les événements suivants sont prévus la semaine du 26 juin à la bibliothèque publique de Streator, 130 S. Park St. Appelez le 815-672-2729 pour plus d’informations.

De plus, la bibliothèque se concentrera sur un nouveau sujet chaque semaine de l’été. Cette semaine c’est la musique. La bibliothèque aura des articles sur l’étagère pour s’adapter au thème.

9h à 12h lundi 26 juin : Drama Camp : découvrez le théâtre avec un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Inscrivez-vous sur https://www.streatorpubliclibrary.org.

11h à 12h lundi 26 juin : L’heure du conte. Écoutez une histoire sur le thème de la semaine !

Lundi 26 juin de 12h à 13h : Temps pour les tout-petits : les tout-petits peuvent bouger et bosquet tout en développant des compétences sociales avec les autres.

De midi à 12h45 mardi 27 juin : TIGE

16h à 17h mardi 27 juin : Lego Club : Construisez, empilez, créez.

17h à 18h mardi 27 juin : Jeu de marionnettes : une courte histoire représentée par des marionnettes faites à la main pour le plaisir des enfants.

16h à 17h mercredi 28 juin : L’artisanat de Madd. Participez à la fabrication d’un bricolage fou et cool avec des amis à la bibliothèque.

17h à 18h mercredi 28 juin : Club des animés. Parlez de tout ce qui est anime et manga.

10h à 10h45 jeudi 29 juin : Little’s Rhyme club : Un programme assis sur les genoux pour aider les jeunes enfants à travailler leurs premières compétences en rimes.

14h à 15h jeudi 29 juin : Soirée jeux : Intro de l’émission Guess TV. Vous pensez connaître les airs de vos jeux télévisés ? Mettez ça à l’épreuve ! Inscrivez-vous sur https://www.streatorpubliclibrary.org

16h à 18h le jeudi 29 juin: Matinée thriller. Le film de cette semaine est « Jurassic Park ».

9h à 12h : Vendredi 30 juin : Drama Camp : découvrez le théâtre avec un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Doit s’inscrire au https://www.streatorpubliclibrary.org

15h30 à 16h30 Vendredi 30 juin : Bouquets de salière et poivrière. Vous voulez un centre de table simple et mignon pour votre maison ? Venez à la bibliothèque et créez le vôtre. Inscrivez-vous sur https://www.streatorpubliclibrary.org

16h à 18h le vendredi 30 juin : Académie de dessin : Gesture Drawing. Ce carnet de croquis ne va pas se remplir. Travaillez-y ensemble à la bibliothèque.

16h à 18h Samedi 1er juillet : Karaoké à la bibliothèque.