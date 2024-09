Bibliothèque rurale / pk_iNCEPTiON | ArchDaily

© Sagar Bondarde

2024



Pooja Khairnar



Description textuelle fournie par les architectes. Une ONG, Round Table, a prévu de fournir des salles d’étude aux élèves du village de Kochargaon. Selon leur enquête, le village manquait cruellement d’installations pour la lecture et l’apprentissage, ce qui a eu un impact négatif sur le taux d’alphabétisation. Le site choisi était un ancien Aanganwadi effondré dont le socle était encore intact et stable. C’est ce qui est devenu notre terrain. Il est situé à proximité du principal complexe du temple du village. Le temple dispose d’un grand pavillon couvert (au niveau de la route) devant, pour tous les événements religieux et publics de la communauté.

Plan

Notre site, situé à un mètre sous le niveau de la route, est visuellement et spatialement connecté à ce pavillon et à la rue. Le plan initial prévoyait la construction de deux salles d’étude, l’une réservée aux hommes et l’autre aux femmes. Cependant, les discussions avec l’ONG et les multiples visites sur place ont révélé un besoin plus profond d’inculquer l’importance de l’éducation dans la communauté elle-même. Cette directive tacite nous a poussés à concevoir un espace qui invite et engage tous les groupes d’âge, favorisant l’amour de l’apprentissage tout en offrant un environnement polyvalent pour diverses utilisations. Ainsi, nous avons imaginé une bibliothèque, un espace de lecture, des salles d’étude essentielles et un espace polyvalent pour diverses activités éducatives.

Section – AA

Le concept de base a évolué vers trois espaces couverts : deux zones d’étude et un espace de rangement de livres, concentriques à une cour centrale et participatifs à tous les autres espaces. Tous ces espaces ont été placés sur le socle existant, et un quatrième pavillon a été ajouté à l’avant pour créer un espace d’entrée et d’arrivée semi-couvert pour la bibliothèque. Une série de marches guident les visiteurs de la rue vers un niveau inférieur, transformé en espace de rassemblement informel à l’entrée. Le premier pavillon, doté d’une ouverture généreuse avec une arche porteuse, offre un accueil chaleureux. Cette véranda couverte, destinée aux présentoirs de journaux et de magazines, invite les personnes âgées à lire et à se détendre en toute liberté.

Diagramme

Depuis cette véranda, on accède à la cour centrale qui mène à la zone d’empilage des livres à l’avant et à deux salles de lecture de chaque côté. Ces salles, orientées perpendiculairement au complexe du temple, assurent la tranquillité des étudiants, à l’abri du bruit des activités publiques. Elles s’ouvrent uniquement sur la cour, offrant un espace polyvalent selon les besoins. Stratégiquement tournée vers le temple, la zone d’empilage des livres attire les villageois avec des couvertures de livres colorées visibles depuis la rue et le pavillon du temple. Pour améliorer la visibilité, la zone d’empilage reste ouverte vers la cour, avec deux grands volets coulissants. Ces volets révèlent non seulement la bibliothèque mais se transforment également en tableaux noirs inscriptibles lorsqu’ils sont fermés. Cette dualité permet à la cour de se transformer en salle de classe en plein air pour les enfants, en espace d’atelier pour les jeunes et en école du soir pour les femmes du village, favorisant ainsi un écosystème éducatif dynamique.

Plan – Rez-de-chaussée

Le projet prévoit des toits à forte pente pour les salles d’étude, orientés est-ouest. Cette orientation assure l’évacuation de l’air chaud, une ventilation transversale sans faille, un éclairage diffus et des vues captivantes sur le ciel et les arbres environnants. S’agissant d’un projet d’ONG, notre conception devait être multifonctionnelle, peu exigeante en entretien et rentable. Cela a présidé à notre choix de matériaux et de méthodes de construction. L’ensemble de la structure est porteur avec de vastes ouvertures en arc.

Élévation

Le toit en pente a été réalisé à l’aide de tôles ondulées et la finition du sol a été réalisée à l’aide de pierres disponibles localement. En gardant à l’esprit toutes les conditions préalables, nous avons aspiré à créer une expérience spatiale qui offre la tranquillité pour la lecture, l’inclusion pour l’apprentissage, le jeu pour les enfants et l’empilage sécurisé des livres dans une éthique de conception ouverte. Ces aspirations ont été réalisées grâce à l’organisation spatiale des pavillons autour d’une cour centrale, avec des ouvertures méticuleusement conçues pour optimiser la lumière, la ventilation et l’engagement participatif.