Bibliothèque Pékin 751 / Do Union Architecture

Description textuelle fournie par les architectes. Bibliothèque 751 de Pékin/DO UNION. Do Union a conçu la bibliothèque 751 qui s’intègre aux vestiges industriels. Le quartier artistique 751-798 est le plus grand quartier artistique de Chine et le principal lieu de la Semaine de la mode et de la Semaine du design de Pékin. Créé dans les années 1950 avec l’aide de l’Allemagne de l’Est, il abritait à l’origine une immense usine de composants électroniques. La bibliothèque 751 est située au bout de la rue 798, la rue principale du quartier, face à la place des locomotives. Le site d’origine était un bassin de lavage des cendres résiduelles de l’usine, avec une grue au-dessus pour le transport des cendres de charbon. Après 2010, le bassin de lavage des cendres et la grue ont cessé leurs activités et le site a été fermé, interrompant l’interface commerciale active continue de 300 mètres de long de la rue 798 menant à la place des locomotives.

La nouvelle bibliothèque s’inscrit dans le cadre de la revitalisation de la place des locomotives. Elle vise à créer un point culminant pour l’ensemble du quartier en introduisant de nouveaux bâtiments, des formats commerciaux diversifiés et des espaces publics entièrement ouverts sur fond de vestiges industriels anciens. La limite du site de la bibliothèque coïncide avec le contour original du bassin de lavage du charbon, et elle est entièrement ouverte de tous côtés, créant une interaction harmonieuse avec les vestiges industriels environnants, tels que les convoyeurs à charbon, les chaudières, les voies, les ponts roulants et les locomotives.

Diagramme

Le paysage s’intègre à la place des locomotives et s’étend jusqu’à l’arrière-pays au nord et au sud de toute la zone industrielle, formant ainsi un quartier « transversal » actif. Les structures industrielles dispersées sur le site s’intègrent parfaitement aux nouveaux éléments, recréant la texture industrielle existante tout en transformant l’agencement industriel en une scène de vie urbaine dynamique, héritant organiquement de la culture industrielle d’une manière centrée sur l’humain.

Le bâtiment est avant tout une bibliothèque, mais c’est aussi un complexe culturel polyvalent avec des forums culturels, des conférences, des cafés et des restaurants. Il comporte deux étages au-dessus du sol et un en dessous.

La façade est composée d’arcs continus en béton apparent qui contrastent avec les vestiges industriels bruts du quartier. Un pont roulant préservé est intégré au bâtiment, créant une image architecturale unique et interagissant avec l’espace en forme de toit par son mouvement. Le mur-rideau en verre et les grandes lucarnes introduisent le spectaculaire paysage industriel extérieur à l’intérieur, tout en formant des reflets avec la façade du bâtiment, créant un merveilleux dialogue spatial. La conception intérieure vise à maximiser l’ouverture spatiale en ouvrant la moitié du rez-de-chaussée, créant un espace de trois étages, presque entièrement transparent. Le riche paysage industriel extérieur pénètre à l’intérieur au maximum, réorganisé dans un espace compact pour produire un effet dramatique inattendu.