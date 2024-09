Bibliothèque municipale Caja de Cultura de Torrelodones / Gabriel Gallegos Borges

© Gabriel Gallegos Alonso

État initial. Conçu par Fco. Javier Sáenz de Oíza en 1994, le bâtiment abritait, sur ses deux niveaux hors sol, un espace commercial pour la vente et l’exposition de meubles ainsi qu’une annexe résidentielle dotée d’une entrée indépendante et d’un escalier intérieur ; au niveau du demi-sous-sol, il y avait des espaces d’atelier, d’entrepôt et d’installations.

Une fois son activité commerciale abandonnée, elle a été acquise par la Mairie dans le but de réaliser des travaux de rénovation et d’adaptation pour sa nouvelle utilisation comme équipement culturel.

Le bâtiment, isolé, a une apparence sobre, c’est un volume compact à base rectangulaire, recouvert d’un revêtement en grès, sur lequel se détachent les deux pavillons de couverture : des pyramides tronquées en ardoise couronnées de deux lucarnes. Cette couverture constitue la référence, l’élément principal du bâtiment, responsable de la qualification de son image extérieure dans le contexte urbain.

Le plan est la somme de deux carrés qui sont la base des pavillons de couverture à partir desquels s’établissent les lignes d’organisation à travers trois travées longitudinales et six travées transversales, aux intersections desquelles s’organise la structure verticale : supports en béton armé aux niveaux inférieurs et piliers en acier tubulaire au niveau supérieur, sur lesquels émerge la structure métallique des deux pavillons.

Plan – Rez-de-chaussée

Adaptation. Les travaux de rénovation de la propriété visaient à obtenir un espace fonctionnel et flexible, adapté à la nouvelle utilisation, en mettant en valeur l’entité formelle et structurelle du bâtiment existant. Ils comprenaient des travaux de démolition et de consolidation, ainsi que l’incorporation de nouvelles structures ; Parmi les interventions réalisées, il convient de souligner :

L’élimination des cloisons et en particulier de la structure du toit de la maison a empêché la vision de la structure de couverture, obtenant la clarté spatiale souhaitée. Le faible éclairage naturel fourni par les lucarnes, également atténué par la teinte sombre du bois, a été atténué par l’ouverture de nouvelles ouvertures dans l’enceinte longitudinale orientée vers le patio intérieur, offrant ainsi un niveau d’éclairage en adéquation avec sa nouvelle utilisation comme espace de réunion et de lecture. Une menuiserie motorisée a été installée dans les lucarnes pour faciliter la ventilation de l’espace sous le pont.

L’installation de climatisation a été disposée sur le pourtour du bâtiment, laissant les conduits cachés par des panneaux et des étagères desservant l’espace de lecture.

Incorporation d’un nouvel escalier réalisé avec une structure légère en acier et bois, qui s’intègre ainsi dans le mobilier. Son tracé linéaire, occupant le vide entre les deux niveaux supérieurs, détermine une montée ouverte et processionnelle, dans laquelle on découvre la dimension de l’espace intérieur couronné par la structure de couverture singulière.

Profitant partiellement des supports de la structure de pergola existante sur le périmètre extérieur du bâtiment, une galerie vitrée a été créée qui fait office de portail ou de couloir vers la bibliothèque, qui fait également office de filtre entre elle et l’espace extérieur.

Le patio extérieur est aménagé et récupéré par la création d’un espace d’agrandissement de pergola pour le développement d’activités de plein air pour enfants, avec accès direct depuis la bibliothèque pour enfants ; la création d’un patio anglais comme nouvel accès au niveau semi-sous-sol.

Amélioration de l’environnement urbain immédiat, en augmentant la surface piétonne du périmètre du bâtiment.