Bibliothèque de Winnipeg : livre en retard de 48 ans rendu

Le réseau de la Bibliothèque publique de Winnipeg n’aura plus à se demander ce qu’il est advenu de son exemplaire de « Baseball » de Daniel E. Jessee.

Consulté pour la dernière fois le 18 juin 1974, le livre, qui donne aux lecteurs des informations sur la façon de jouer au baseball, a récemment été ramené à la succursale de la bibliothèque de St. James-Assiniboia, avec 48 ans de retard.

Stephanie George, bibliothécaire en chef de la succursale, a déclaré que l’article avait été retourné il y a environ un mois dans la goulotte de retour.

Elle a dit que ce n’était pas la première fois que des articles plus anciens étaient déposés à la bibliothèque des années après leur date d’échéance.

« Je suis à la succursale depuis trois ans et c’est arrivé trois fois », a déclaré George. «Pendant que je suis ici, nous avons reçu un magazine très tardif au plus fort de COVID. Et avant ça, c’était un autre livre qui s’appelait Sarah Binks.

Les bibliothèques de Winnipeg sont devenues gratuites l’année dernière, de sorte que quiconque possédait le livre ne se verra pas facturer près de cinq décennies de frais de retard, bien que George ait déclaré que les gens sont toujours encouragés à rendre leurs livres lorsque leur période de prêt est terminée.

« Les gens attendent toujours des livres. Si vous pouvez les remettre le plus près possible de leur date d’échéance, ce serait certainement apprécié », a-t-elle déclaré.