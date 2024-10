Bibliothèque de design Studio Empathy et Praxes au Centre culturel coréen

L’architecture coréenne traditionnelle a influencé l’agencement et la conception des étagères de la bibliothèque du Centre culturel coréen de New York, conçue par Studio Empathy et Praxes.

Changhaak Choi de Empathie en studio et Jiyoung Kim de Praxes ont travaillé ensemble pour achever la bibliothèque de 1 600 pieds carrés (149 mètres carrés), située au troisième étage du nouveau lieu du Centre culturel coréen de New York, à Midtown Manhattan.

L’espace abrite une collection de plus de 10 000 livres, périodiques, publications gouvernementales et ressources multimédias en coréen et en anglais.

Il sert de ressource pour la recherche sur la Corée, présente les écrivains coréens au public new-yorkais et fournit du matériel pédagogique aux jeunes Coréens-Américains et à ceux qui s’intéressent à la culture coréenne.

« Cette nouvelle bibliothèque aspire à être un centre culturel, promouvant l’échange d’informations et renforçant la compréhension mutuelle de la Corée au sein de la communauté coréenne-américaine et de la population new-yorkaise dans son ensemble », a déclaré Choi.

« Le design mélange harmonieusement des formes archaïques avec une esthétique minimaliste et contemporaine, qui crée un espace biophilique. »

Pour permettre une circulation aisée, les étagères ont été disposées selon un plan rectangulaire avec un chemin autour du périmètre et une cour au centre, avec des ouvertures pour permettre la circulation entre les deux.

La disposition s’apparente à une maison coréenne traditionnelle han-ok, qui est également organisée en boucle autour d’un espace central.

Ici, la « cour » sert d’espace de lecture et comprend des tabourets en bois en forme de cube sur lesquels les visiteurs peuvent s’asseoir.

« Cette conception permet aux visiteurs d’explorer en permanence les divers paysages des piles de livres et de profiter de la vue sur le jardin sur le toit à travers des murs de verre, intégrant de manière transparente les éléments intérieurs et extérieurs », a déclaré Choi.

Les étagères ont également été calquées sur les techniques typiques d’assemblage et d’assemblage de poteaux et de linteaux que l’on trouve dans les maisons han-ok.

Ils ont été fabriqués sous forme d’unités modulaires utilisant de minces panneaux de contreplaqué, des lattes et des composants métalliques pour être efficaces et rentables.

Le long des dessus et des côtés des modules de rangement, un treillis en bois est coloré dans cinq teintes audacieuses pour animer le design.

« Cette conception résonne avec les tranches vibrantes des livres, créant un contraste visuel dynamique avec les étagères monochromes en bois clair et le sol en pierre gris clair », a déclaré Choi.

L’objectif est que la bibliothèque devienne un centre communautaire pour les Américains d’origine coréenne et d’autres New-Yorkais, et accueille des événements tels que des lancements de livres et d’autres activités de groupe.

« Ce projet montre comment le patrimoine culturel peut être préservé et célébré grâce à un design réfléchi et contemporain, créant un environnement unique et enrichissant pour tous les visiteurs », a déclaré Choi.

Les solutions d’étagères ludiques sont devenues une caractéristique des conceptions de bibliothèques contemporaines du monde entier.

Dans un espace à São Paulo, MAB3 et Zénite ont créé une forêt de livres où les étagères encerclent des colonnes ressemblant à des arbres, tandis que Studio Hinge a adopté une approche arboricole du stockage dans une bibliothèque de Mumbai.

La photographie est de Michael Moran et Changhaak Choi.