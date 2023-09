Bibliothèque d’Artur Ramon, une collection de volumes uniques | Divertissement | L’impression des États-Unis

Appartenir à la quatrième génération d’une famille d’antiquaires pèse beaucoup. Mais il est passionné de lettres et Artur Ramon hésite entre se consacrer au journalisme ou à la littérature. Puis ils l’ont envoyé à Rome un été, « et il faut être très insensible pour être adolescent à Rome et ne pas tomber amoureux de l’art ». Ainsi, également galeriste et historien, il allie métier et hobby.

Il a étudié à la Tècnic Eulàlia, à Sarrià. Chaque jour, il voyait passer JV Foix avec son chapeau. Des années plus tard, au début de la vingtaine, il eut l’occasion de le rencontrer et la prudence de ne pas lui montrer certains poèmes qu’il avait écrits. Foix, charmante, le dédia Chroniques de l’échographie. Gare avec une écriture tremblante. Elle est décédée des mois plus tard. Lors de ses funérailles, Ramon s’est promis d’essayer de se procurer toutes ses premières éditions ; certains très rares, comme Gertrude soit Soleil et douleur , les courses étaient courtes. En même temps, on lui offre une partie de la bibliothèque de Josep Barbey, sous-secrétaire à l’économie de la République. Il en avait consacré beaucoup et Ramon pensait qu’une collection comme celle-là serait bien.

Cela a commencé avec les auteurs catalans. Petit à petit, j’ajouterais des éditions originales. De Verdaguer, d’Adrià Gual, un joyau du modernisme de Pin i Soler avec des dessins de Triadó…

Cela a commencé avec les auteurs catalans. Petit à petit, j’ajouterais des éditions originales. De Verdaguer, d’Adrià Gual, un joyau du modernisme de Pin i Soler avec des dessins de Triadó ; Prières de Rusiñol –1897– dédié à son médecin et aux chroniques qu’il a rédigées De El Molino avec des dessins de Ramon Casas, L’auca de M. Esteve . L’ex-libris d’Artur Ramon – œuvre de Rosanna Casano – scelle les livres d’Espriu, les premières éditions de Carner, Voyage en Russie , que Josep Pla, dédié à Néstor Luján. Avoir la Almanach des noucentistes avec des peintures de Nonell et d’autres artistes. Elle a eu du mal à trouver Arc-voltaïque, réalisé par Salvat-Papasseit, avec des œuvres de Miró et des poèmes calligraphiques. Elle était ravie de découvrir prison flottante , de 1939, dessins de son grand-père, emprisonné sur ce navire. Le tout en parfait état.

« C’est comme un souvenir », dit Ramon : « Ça s’additionne. » Il est entré dans la génération 27. Éditions originales de Gerardo Diego, Jorge Guillén, Pedro Salinas ; Poète à New York par Lorca, La réalité et le désir, de Cernuda. Un livre de Valle-Inclán consacré « à la mythique Dulcinée ». Une signature Machado dans Nouvelles chansons ; le anthologie poétique , d’Alberti dédié à Francisco Rabal, « l’acteur de l’Espagne que nous voulons », Rome, 1957, et un poisson dessiné ; et notes et soulignements de Rabal. Également des livres d’Umbral et Gómez de la Serna, qu’il a signés avec un « Ramón » fuchsia. Une première édition de Femmes , de Verlaine. L’éditeur Jaume Vallcorba aimait Jean Moréas. Alors qu’il était avec lui à Paris, il trouva Le pèlerin passionné , également avec dévouement. En haut de l’étagère, les volumes de The Divine Comedy traduit par Sagarra, avec des pages manuscrites.



Parmi ses bijoux se trouve cette copie de « El viatge a Rússia » que Josep Pla a dédiée à Néstor Luján Crinière Espinosa

Ramon considère le livre comme un objet et, au cours de ces presque 25 années – comme l’aîné de ses trois enfants – ils l’ont toujours accompagné. Il n’a pas été tenté de les vendre, « c’est peut-être un peu anachronique et fétichiste d’acquérir le premier ouvrage d’auteurs qu’on aime beaucoup ». Il les a amenés à cet étage il y a quinze ans. À côté de la fenêtre, il y a deux sièges dans lesquels son grand-père recevait des clients, dans l’ancienne galerie. Ils sont super confortables, dit-il. Il s’assoit ici et lit. Le téléphone portable loin. Il lui arrive parfois d’écouter de la musique. Ami de Muñoz Molina, il sait quel jazz il aime et il a l’intuition de son son lorsqu’il écrivait Je ne te regarderai pas mourir par la cadence de la narration.

Lisez dès votre réveil, n’importe où, comme exercice ou comme drogue. Quand on aborde un sujet, il faut tout lire. Cet été, l’accent a été mis sur Stendhal. Au bureau, il partage une étagère avec sa femme, Anna. Il y a les classiques, Don Quichotte, Proust, Flaubert, et d’autres contemporains : Javier Marías, Chirbes, Bernhard, Houellebecq, Murakami. Au Montseny, littérature latino-américaine, Acantilado, essai et art. Il dit qu’il a beaucoup de chance d’interagir avec des gens de culture et beaucoup de curiosité : « C’est un jeu de miroirs qui fait office de refuge. »

Le regard indiscret

Lieu

Salon et bureau

Certains auteurs

Foix, Verdaguer, Rusiñol, Salvat-Papasseit, Cernuda, Valle-Inclán, Verlaine

Le très rare

Traduction que Carner a faite de « El somni d’una nit d’estiu » dédié à Glòria Tomàs, avec les initiales GT gravées sur la couverture en cuir

Un cadeau

Carte postale de Josep Pla à Lluís Llimona de Gênes en 1922 (cadeau de son épouse Anna)

Le familier

« Prison flottante », d’Eduardo Carballo, avec des illustrations de son grand-père, Arturo Ramon Garriga (Ediciones ByP, 1939)

l’un des vôtres

‘Art trobat: histoires d’antiquaris’ (Comanegra)

Le dernier

‘Je ne te verrai pas mourir’, Antonio Muñoz Molina (Seix Barral) et ‘Human Dance’, Rafael Argullol (Acantilado)

Lire aussi

Llucia Ramis