Bibiano Fernandes avant le choc contre l’Arabie saoudite

Ils ne sont plus qu’à un match de la qualification pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC ! L’équipe nationale masculine des moins de 17 ans de l’Inde cherchera à “faire le travail” lors de son dernier match des Éliminatoires pour la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2023, lorsqu’elle affrontera l’Arabie saoudite.

Placés dans le groupe D des éliminatoires, l’Arabie saoudite et l’Inde ont remporté trois matches chacune jusqu’à présent et s’affronteront pour la première place lors de leur dernier match le dimanche 9 octobre 2022 au stade Prince Mohammed Bin Fahd à Dammam à 23h30 IST ; le match sera diffusé en direct sur la page Facebook de l’équipe indienne de football.

“Nous avons regardé jouer les Saoudiens, nous connaissons leur niveau et ce qui est attendu de nous. Les garçons sont vraiment motivés avant ce dernier match, donc c’est à nous maintenant de faire le travail », a déclaré l’entraîneur-chef Bibiano Fernandes à la veille du match.

L’Arabie saoudite et l’Inde ont chacune gagné neuf points lors de leurs trois matches respectifs, la première étant en tête du groupe D grâce à une meilleure différence de buts. Avec un total de 43 équipes participant aux éliminatoires dans 10 groupes, chaque tête de groupe se qualifiera pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC 2023, tandis que six des meilleures équipes classées deuxièmes dans les 10 groupes les rejoindront également en finale. . Étant donné que certains groupes ne comptent que trois équipes, seuls les points marqués contre les trois meilleures équipes de chaque groupe seront pris en considération pour le calcul des six meilleures deuxièmes équipes.

Une victoire pour l’Inde assurera aux garçons de Bibiano la première place du groupe D, tandis que tout autre résultat, et ils devront dépendre des procédures d’autres groupes pour leur propre qualification.

« Nous sommes conscients de l’équation, mais pour nous, il n’y a qu’un seul objectif, c’est de finir premiers. C’est la meilleure façon de garantir la qualification, et c’est ce que nous allons faire », a déclaré Fernandes. « Nous ne voulons pas dépendre des autres pour notre qualification. C’est très simple – nous suivons le processus, nous nous battons et nous gagnons – c’est le meilleur scénario pour nous.

Fernandes avait guidé deux lots précédents vers le tournoi proprement dit (connu sous le nom de Championnat AFC U-16 en 2018 et 2020), et cherchera à le faire pour la troisième fois consécutive. Cependant, l’objectif principal reste le même : se qualifier pour les demi-finales de la compétition principale et se qualifier pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA.

« Les garçons savent ce qui est en jeu et sont vraiment motivés pour faire le travail. La qualification pour la Coupe d’Asie U-17 n’est qu’une première étape, mais le but ultime est d’atteindre la Coupe du Monde au mérite », a déclaré Fernandes. “Alors que nous poursuivons des objectifs plus importants, il est également important que nous procédions étape par étape. Une qualification consécutive en Asie signifie que trois groupes obtiennent cette exposition et cette expérience supplémentaires avant de passer à des choses plus importantes, et sont par la suite mieux placés plus tard dans leur carrière.

Le joueur de 45 ans a également encouragé tous les fans d’Arabie saoudite à venir au stade et à soutenir les garçons lors du dernier match de qualification.

“Nous ne sommes pas venus en Arabie saoudite dans l’espoir d’obtenir beaucoup de soutien des tribunes, alors quand nous avons vu un certain nombre de fans nous encourager, ce fut une très agréable surprise. Cela a vraiment motivé les garçons », a-t-il déclaré. “Je voudrais exhorter tous les fans indiens qui vivent près de Dammam à venir dans les tribunes et à montrer aux garçons votre soutien. Cela signifierait le monde pour chacun de nous.

