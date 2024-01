Bibi promet de « faire cavalier seul » si nécessaire alors que la Maison Blanche de Biden semble hésiter sur la position américaine

Nouvelles





Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se dit prêt à « le faire seul » en ce qui concerne la guerre à Gaza, le président Biden étant accusé d’envoyer des messages contradictoires sur la position américaine sur le conflit.

Netanyahu, dans une récente interview avec Douglas Murray de British TalkTV, a déclaré : « Une nation doit faire ce qu’elle doit faire pour survivre.

«S’ils ne peuvent pas supporter la pression de l’opinion publique, alors nous devrons agir seuls. Nous ferons ce que nous devons faire », a-t-il déclaré à propos d’autres dirigeants mondiaux – alors que la Maison Blanche de Biden prend la chaleur d’hésiter entre déclarer qu’elle soutient Israël et paraître ensuite faire marche arrière alors que les manifestations anti-israéliennes s’intensifient dans son pays.

« C’est ce que fait l’Iran sans armes nucléaires », a déclaré Netanyahu à propos de la guerre régionale, qui a éclaté alors que des militants soutenus par l’Iran lancent des attaques contre les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient en représailles à leur soutien à Israël.

« Imaginez maintenant les armes nucléaires. … Qu’est-ce que cela signifie lorsqu’un pays est agressif, intentionnel et possède des armes nucléaires ? Ils sont très agressifs. Et ils ont une théologie, une théologie islamique radicale qui les oriente non seulement vers la conquête du Moyen-Orient, mais aussi vers la domination mondiale », a-t-il déclaré.

« Trop de pays et trop de dirigeants dorment depuis trop longtemps. Nous devons agir pour garantir que l’Iran ne disposera pas d’armes nucléaires, et j’ai certainement l’intention de le faire. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël était prêt à combattre seul le Hamas et l’Iran si les États-Unis et leurs alliés ne le faisaient pas. X/IsraëlPM

Le Premier ministre a qualifié la guerre sanglante contre le groupe terroriste palestinien Hamas de simple combat dans une lutte beaucoup plus large pour l’avenir de la domination mondiale – avec l’Iran d’un côté et le monde occidental de l’autre.

« J’ai dit au président Biden, j’ai dit à tous les dirigeants qui sont venus ici : ‘C’est aussi votre guerre parce que ce n’est pas simplement une escarmouche mineure’ », a déclaré Netanyahu.

« Cela fait partie d’une confrontation majeure entre l’axe modéré d’Israël et les États arabes modernes, contre l’Iran, l’axe terroriste de l’Iran.

« Le monde entier nous regarde désormais. Qui va gagner ? Ils sont assis dans les gradins, qui va gagner, l’Iran va-t-il gagner ? Ou Israël gagnera-t-il ? Vont-ils gagner ou l’Occident va-t-il gagner ?

L’Iran est le principal soutien du Hamas, le groupe extrémiste musulman qui a violemment attaqué Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 200 civils et déclenchant la guerre qui fait rage depuis entre Gaza et l’État juif.

Outre le Hamas, l’Iran soutient de nombreux groupes extrémistes et terroristes au Moyen-Orient connus sous le nom d’Axe de la Résistance, qui servent effectivement de forces par procuration dans une campagne plus large visant à anéantir Israël, à expulser l’influence occidentale de la région et à remodeler la carte géopolitique avec l’Iran à son centre.

Netanyahu a déclaré que la guerre menée par Israël contre le Hamas faisait partie d’un conflit mondial beaucoup plus vaste contre l’agression iranienne. Getty Images

Parmi les autres groupes terroristes importants qui répondent aux ordres de l’Iran figurent les Houthis au Yémen – qui ont perturbé le commerce mondial et attiré les frappes des forces américaines en attaquant des navires marchands dans la mer Rouge – et le Hezbollah le long de la frontière israélienne au Liban, qui est sur le point de s’ouvrir. un deuxième front dans la guerre à Gaza depuis des mois.

« Pour eux, tout cela n’est qu’une grande bataille de civilisation. Notre civilisation, contre leur agression gratuite, leur violence, leur rejet de toutes les valeurs qui nous sont chères, les idées de liberté de choix », a déclaré Netanyahu. « Les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des homosexuels, ils veulent tout balayer. Et la question est : est-ce qu’on tient debout ou est-ce qu’on tombe ? »

Vaincre le Hamas est primordial non seulement pour protéger Israël du groupe terroriste, mais aussi pour protéger ses alliés du monde entier contre l’Iran, a déclaré Netanyahu.

« Si la barbarie gagne ici, l’Europe sera la suivante. L’Amérique sera la prochaine. L’Iran en sortira vainqueur. L’Iran, sans contestation, va conquérir le Moyen-Orient, et l’Iran développera des armes nucléaires sans contestation. Elle disposera de missiles balistiques pour menacer l’Europe et les États-Unis », a déclaré le Premier ministre.

« Cela fait partie d’une bataille plus vaste. Et tout le monde a intérêt à ce que Israël gagne.»

Si Israël ne bat pas le Hamas, Netanyahu a déclaré que l’Iran constituerait une menace cataclysmique pour le reste du monde. AFP via Getty Images

Au cours du week-end, l’armée américaine a subi ses premiers tirs ennemis depuis le début des combats en Israël lorsque des drones ont frappé une base américaine en Jordanie voisine.

Trois militaires ont été tués et 34 autres blessés lors de l’attaque de samedi soir, que le président Biden a imputée aux « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran opérant en Syrie et en Iran ».

Ces victimes surviennent après que l’engagement de l’administration Biden à soutenir la guerre d’Israël contre le Hamas ait semblé tergiversé pendant des semaines au milieu du tollé général aux États-Unis.

Les responsables de Biden auraient envisagé de ralentir ou d’interrompre les livraisons d’armes à Israël pour tenter de faire pression sur le pays afin qu’il ralentisse son offensive à Gaza – ce qui s’est fait au détriment de plus de 26 000 civils dans la ville, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

La Maison Blanche, en réponse aux rapports sur les armes, qui ont fait surface pour la première fois par BNCa déclaré qu’il n’y avait eu « aucun changement » dans sa politique envers Israël.







