Bibi a fini ? La coalition anti-Netanyahu notifie au président israélien qu’elle a formé un nouveau gouvernement après l’adhésion du parti arabe

Lapid, qui dirige le parti Yesh Atid, a informé le président Reuven Rivlin peu avant minuit mercredi qu’il avait « a réussi à former un gouvernement » et que sa coalition partenaire Bennett de Yamina « servira d’abord en tant que Premier ministre ». Lapid prendra la relève en tant que PM après deux ans, selon les termes de l’accord.

Alors que le temps se rapprochait de la date limite statutaire pour former un nouveau gouvernement ou faire face à une nouvelle élection générale, le point de basculement semblait être l’accord de coalition avec Mansour Abbas du Parti arabe uni (Ra’am).

: : , לו. היבטים לאומיים, רק טובת הציבור – חינוך, תשתיות, בריאות, אכיפת חוק ועוד.🔅זירה פוליטית‼️ pic.twitter.com/Vejs9v5GDm — זירה פוליטית‼ (@Zira_politit) 2 juin 2021

Le parti New Hope de Gideon Saar a ajouté ses six membres à la coalition après l’annonce de Ra’am. Le parti de Lapid a 17 sièges. Il en faut 61 pour avoir la majorité au pouvoir sur les 120 membres de la Knesset.

Bien que Raam n’ait que quatre députés, leur soutien est un développement historique – la première fois qu’un parti arabe rejoint une coalition au pouvoir.

La fin de Netanyahu est de 12 ans en tant que le PM le plus ancien d'Israël est proche. (Aussi, la première fois qu'un parti arabo-israélien a accepté de rejoindre une coalition gouvernementale.)

Bennett de Yamina était présent pour l’accord et a également signé un accord de coalition avec Lapid. Ils ont également obtenu le soutien de Kakhol lavan, dirigé par l’actuel ministre de la Défense Benny Gantz – son ancien partenaire de la coalition qui avait accepté un rôle dans le gouvernement d’unité de Netanyahu en mai 2020.

Si la mince coalition de Lapid et Bennett est approuvée par la Knesset, elle retardera la nécessité d’une nouvelle élection générale ; Israël en a tenu quatre au cours des deux dernières années, échouant à plusieurs reprises à mettre en place un gouvernement majoritaire. Le vote pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, mais l’actuel président du Likud à la Knesset ferait pression pour un report.

Netanyahu, qui est Premier ministre depuis 2009, a tenté de bloquer la coalition entre Lapid et Bennett sur un détail technique, mais a été rejeté par le président Rivlin mardi.

Rivlin lui-même démissionnera le 9 juillet, à la fin de son mandat. L’ancien chef du parti travailliste Isaac Herzog a été élu mercredi au poste d’honneur avec 87 voix, battant la militante sociale Miriam Peretz.

Lapid, un ancien présentateur de télévision et présentateur de nouvelles, a fondé Yesh Atid en 2012. L’année suivante, Netanyahu l’a amené à bord d’un gouvernement d’union en tant que ministre des Finances – mais l’a limogé en 2014. Le centriste s’est ensuite associé à Gantz pour défier le Likud, seulement échouer lorsque le leader de Kakhol lavan a accepté un autre cabinet d’unité en 2020.

Le conservateur Bennett a commencé sa carrière politique en 2006 en tant que chef de cabinet de Netanyahu et a occupé une série de postes ministériels dans les gouvernements dirigés par le Likoud entre 2013 et 2020 – lorsqu’il a été remplacé par Gantz en tant que ministre de la Défense et est entré dans l’opposition.

