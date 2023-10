Bibby Stockholm : Les demandeurs d’asile « retournent à la barge » au large de Portland après une alerte à la légionelle | Nouvelles du Royaume-Uni

Les demandeurs d’asile qui ont été emmenés du Bibby Stockholm après la découverte de bactéries mortelles à bord devraient regagner la barge d’hébergement.

Des vivres ont été embarqués à bord du bateau flottant et des lettres ont été envoyées aux demandeurs d’asile confirmant leur réembarquement, qui aurait lieu jeudi.

Tous les tests nécessaires ont été effectués sur le navire flottant, a déclaré le ministère de l’Intérieur, après bactérie légionellequi peuvent conduire à une infection pulmonaire mortelle, la maladie du légionnaire, ont été trouvés à bord en août.

Le Bibby Stockholm pourra accueillir jusqu’à 500 personnes





Les fournitures sont transportées sur la barge d’hébergement Bibby Stockholm au port de Portland





Le réembarquement intervient après le maire de Portland, Carralyn Parkesa perdu un combat devant la Haute Cour contre la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, au sujet de la légalité du logement des demandeurs d’asile sur la barge.

Mme Parkes a fait valoir que l’hébergement des demandeurs d’asile sur la barge violait les règles de planification et d’égalité et a affirmé que les évaluations d’impact environnemental et la loi sur l’égalité de 2010 n’avaient pas été respectées.

Les avocats représentant le ministre de l’Intérieur ont fait valoir que la plainte de Mme Parkes était « hors délai » et « sans fondement », et que l’autorité locale de planification ne pensait pas qu’un permis de construire était nécessaire.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré précédemment : « Le ministère de l’Intérieur a commencé à envoyer des lettres aux demandeurs d’asile pour confirmer le réembarquement du Bibby Stockholm et les informer qu’ils seront hébergés à bord, une fois que le navire aura effectué tous les tests nécessaires.

« Les lettres confirment les prochaines étapes pour les demandeurs d’asile et réaffirment que tous les logements destinés aux demandeurs d’asile continuent d’être proposés sans choix. »

Le Bibby Stockholm peut accueillir jusqu’à 500 personnes





Des poursuites judiciaires individuelles contre le retour à la barge sont en cours par certaines personnes, a rapporté The Guardian.

Au total, 39 migrants ont été transférés dans des logements flottants en août dans le cadre d’un plan gouvernemental visant à réduire le nombre de migrants hébergés dans des hôtels, mais quelques jours plus tard, les hommes ont été transférés. quitté le navire après bactérie légionelle ont été trouvés dans les réserves d’eau.

Le Bibby Stockholm est un navire flottant de trois étages





La barge, qui peut accueillir jusqu’à 500 personnes, fait partie d’un certain nombre d’options d’hébergement controversées que le gouvernement a commencé à mettre en place pour offrir un logement alternatif moins cher aux migrants en attente de traitement de leur demande d’asile, y compris d’anciennes bases militaires.

Des manifestants rivaux se disputent à Portland, dans le Dorset, après l’arrivée de la barge d’hébergement Bibby Stockholm





Premier ministre Rishi Sunak a fait de l’arrêt des bateaux de migrants traversant la Manche l’une de ses cinq principales priorités avant les probables élections générales de l’année prochaine.

Des manifestations ont eu lieu à Portland contre la présence de la barge, certains s’y opposant, tandis que d’autres se sont plaints de l’utilisation d’une barge pour héberger des demandeurs d’asile.