Bibby Stockholm : À l’intérieur de la péniche de migrants avec moins d’espace de vie qu’une place de parking moyenne

La barge de migrants Bibby Stockholm, qui a été assimilée à une «quasi-prison», est arrivée dans le Dorset.

Les manifestants se sont rassemblés sur le quai mardi matin alors que le navire, qui devrait accueillir 500 demandeurs d’asile, a été tiré par un remorqueur Mercie dans le port de Portland.

Bien que la barge soit arrivée à sa destination finale, les demandeurs d’asile ne devraient pas arriver avant deux semaines car des travaux supplémentaires sont en cours pour la rendre habitable.

L’indépendant comprend que le navire doit être connecté à l’eau douce du port de Portland, au réseau d’égouts et à d’autres services, puis subir d’autres tests.

Les demandeurs d’asile seront ensuite intégrés progressivement, en commençant par environ 50, et augmentés au milieu des inquiétudes persistantes concernant la décision du ministère de l’Intérieur d’augmenter la capacité de la barge de 222 à 506 personnes.

Richard Drax, le député conservateur de South Dorset, a comparé la barge à une «quasi-prison» et s’est dit préoccupé par son impact à la fois sur les demandeurs d’asile et sur l’économie locale dépendante du tourisme.

Bien que la barge ne soit pas un centre de détention, le port de Portland a déclaré que les demandeurs d’asile « ne seront pas libres de se déplacer dans le port » et devront rester soit sur le Bibby Stockholm, soit dans un « complexe sécurisé » adjacent.

Un service de bus doit être mis en place pour emmener les demandeurs d’asile vers des destinations locales qui seront convenues avec les agences locales, et les responsables du port ont nié que des personnes soient « jetées » au même endroit.

L’indépendant comprend que les responsables de la lutte contre le terrorisme ont évalué la sécurité entourant la barge, à la suite d’une attaque terroriste contre une installation pour migrants de la Manche à Douvres et du ciblage persistant des hôtels d’asile par des groupes d’extrême droite.

Une entreprise privée a obtenu un contrat de 1,6 milliard de livres sterling pour gérer le Bibby Stockholm et d’autres services d’hébergement et de voyage pour les demandeurs d’asile, tandis que le gouvernement couvre également les coûts des services du NHS, de la police et d’autres organismes publics.

La péniche d’hébergement Bibby Stockholm (PENNSYLVANIE)

La disposition exacte de la barge n’a pas été révélée mais l’analyse par L’indépendant a révélé que les demandeurs d’asile auront moins d’espace de vie qu’un espace de stationnement moyen lorsqu’il atteindra sa pleine capacité.

Les calculs montrent qu’à la pleine capacité revendiquée, chaque demandeur d’asile aurait moins de 15 mètres carrés d’espace de vie – la taille d’un espace de stationnement typique selon le Dorset Council.

Une brochure officielle montrait qu’il n’y avait que 222 « chambres simples avec salle de bains » à bord avant le début des changements commandés par le ministère de l’Intérieur, ce qui signifie qu’au moins deux personnes pourraient devoir être entassées dans chaque cabine pour que le gouvernement atteigne sa capacité revendiquée.

Les chambres seront équipées d’une douche et de toilettes privatives, mais le ministère de l’Intérieur a refusé de répondre aux questions sur l’utilisation de lits superposés pour augmenter la capacité du navire.

Le navire dispose d’une cuisine et d’un restaurant, mais il n’est pas clair si le ministère de l’Intérieur a conservé une salle de télévision et de jeux, une salle de sport et un bar meublé.

Le Bibby Stockholm était auparavant utilisé par le gouvernement néerlandais pour détenir des demandeurs d’asile dans les années 2000.

Au moins une personne est décédée et des cas de viol et d’abus ont été signalés à bord du navire. Un demandeur d’asile a décrit « quatre personnes dans une cellule » à bord, selon un rapport d’Amnesty International de 2008 obtenu par L’indépendant.

« Il n’y a qu’un peu de lumière du jour dans les cellules… le matin, les gardiens ouvraient la cellule le nez couvert pour se protéger de la puanteur », a déclaré le demandeur d’asile.

« Les conditions vous forcent à vous soumettre ; ils vous tuent psychologiquement.

Le navire a ensuite été utilisé pour des contrats commerciaux pour loger des travailleurs, ses propriétaires affirmant qu’un « programme de rénovation majeur » avait eu lieu avant qu’une charte de 2013 pour Petrofac ne crée l’aménagement actuel.

La brochure officielle du Bibby Stockholm indique 222 chambres simples, mais le ministère de l’Intérieur indique qu’il abritera 500 demandeurs d’asile (Bibi Marine)

Les demandeurs d’asile subiront des contrôles de sécurité et seront contrôlés pour leur « aptitude » à être hébergés sur la barge, ce qui signifie que les contrôles de santé physique et mentale peuvent exclure certaines personnes particulièrement vulnérables.

Le port de Portland a déclaré que tous les demandeurs d’asile hébergés sur la barge seront des hommes adultes âgés de 18 à 65 ans et « recevront des conseils de sensibilisation culturelle visant à s’assurer qu’ils comprennent les normes sociales au Royaume-Uni ».

Un « code de conduite » non divulgué est imposé pour le comportement sur le navire et sur terre, et il y aura des activités sportives et culturelles prévues par le ministère de l’Intérieur.

L’association caritative Freedom From Torture a qualifié l’utilisation de la barge de « cruelle et inhumaine », mettant en garde contre une « catastrophe imminente ».

La responsable des services cliniques, Ann Salter, a ajouté: «Chaque jour, les survivants à qui nous parlons dans nos salles de thérapie décrivent l’horreur, l’isolement et le désespoir qui résultent du fait d’être hébergés dans des logements dangereux. Emballer des réfugiés sur des barges est une catastrophe pour la santé mentale et physique qui attend de se produire.

« Le gouvernement doit abandonner ce plan immédiatement, et à la place, s’attaquer à l’arriéré d’asile qu’il a laissé devenir incontrôlable. »

Downing Street a défendu l’utilisation de la barge, insistant sur le fait qu’il s’agit d’une alternative moins chère aux hôtels, où environ 50 000 personnes sont actuellement hébergées pour un coût de 6 millions de livres sterling par jour.

Il tente également de transférer les demandeurs d’asile vers d’anciennes bases militaires, mais la tentative de Suella Braverman de contourner le permis de construire normal a déclenché une vague d’affaires judiciaires en cours.

Une cinquantaine de migrants ont été déplacés vers l’ancien site de la RAF Wethersfield dans l’Essex la semaine dernière, mais l’utilisation prévue de la RAF Scampton dans le Lincolnshire et d’une ancienne prison du Sussex n’a pas encore commencé.