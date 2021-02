Bianca Gascoigne n’a pas perdu de temps pour retourner à l’entraînement après sa récente chirurgie de réduction mammaire.

La femme de 34 ans dit qu’elle se sent le mieux qu’elle ait jamais ressentie et que cela y ressemble certainement.

L’ancien mannequin glamour a ébloui dans une tenue d’entraînement jaune vif composée d’un crop top à manches longues et d’un short cycliste.

Bianca a associé son look sportif à une paire de baskets noires alors qu’elle nouait ses mèches blondes ondulées en une queue de cheval pour la séance d’entraînement.

Elle a récemment réduit ses seins lorsque ses implants ont explosé de façon spectaculaire.

Bianca a profité de l’occasion pour faire un changement en raison de la rupture de l’implant, qui a commencé à fuir et l’a mise en danger.

Posant dans de la lingerie sexy en dentelle noire, la beauté – sortant avec l’ex Kris Boyson de Katie Price – nous laisse jeter un œil à ses abdos toniques ainsi qu’à ses nouveaux seins.

Elle a légendé les photos: « Je me sens le mieux que je ressens en ce moment physiquement et mentalement, si heureuse de mes nouveaux petits seins que j’avais fait par @comfortzonesurgeryofficial.

Son ancien implant 34E a éclaté à la fin de l’année dernière et s’il n’avait pas été détecté, elle aurait pu être laissée à l’agonie.

Mais Bianca n’a pas tardé à régler le problème et en récolte les fruits.

