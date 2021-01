Bianca Gascoigne montre fièrement ses nouveaux « petits seins » après avoir réduit la taille lorsque ses implants ont explosé de façon spectaculaire.

La femme de 34 ans dit qu’elle se sent le mieux qu’elle ait jamais ressentie après avoir affiché son nouveau look sur Instagram.

Bianca a profité de l’occasion pour faire un changement en raison de la rupture de l’implant, qui a commencé à fuir et l’a mise en danger.

Elle dit qu’elle avait tellement peur qu’elle a dû prendre une grande décision et il semble qu’elle ne va pas regarder en arrière.

Posant dans une lingerie sexy en dentelle noire, la beauté – sortant avec l’ex Kris Boyson de Katie Price – nous laisse jeter un coup d’œil à ses abdos toniques ainsi qu’à ses nouveaux seins.







(Image: biancagascoigne1 / Instagram)



Elle a légendé les photos: « Je me sens le mieux que je ressens en ce moment physiquement et mentalement, tellement heureuse de mes nouveaux seins plus petits que j’avais fait par @comfortzonesurgeryofficial.

«J’avais mes anciens implants depuis 13 ans, il était donc temps de changer l’un de mes implants en fait éclater, donc c’était la bonne décision de vouloir aller plus petit, ce qui ne me donne pas non plus l’impression d’être trop lourd maintenant.

Son ancien implant 34E a éclaté à la fin de l’année dernière et s’il n’avait pas été détecté, elle aurait pu être laissée à l’agonie.

Mais Bianca n’a pas tardé à régler le problème et en récolte les fruits.







(Image: Instagram)



Elle a récemment parlé de son traumatisme au Sun et a déclaré que cela mettait sa vie en danger.

« Je me sens si chanceux. Si je n’avais pas participé à l’opération, je n’aurais pas su la rupture et cela aurait pu être vraiment dangereux.

« C’est effrayant. Quand ils me l’ont dit, j’étais paniqué. Dieu merci, ils l’ont découvert et l’ont traité pendant que j’étais sous anesthésie, sinon j’aurais paniqué.







(Image: biancagascoigne1 / Instagram)



«Je suis juste soulagé que ce soit fini et cela m’a confirmé que cette décision de réduire la taille était la bonne pour moi.

Alors qu’elle posait dans de minuscules culottes assorties aujourd’hui, elle a également parlé de sa bataille en cours contre la dysmorphie corporelle.

Elle a posté: «Je suis au top de ma forme physique, j’ai réduit mon alcool. J’ai suivi le régime 5.2 en m’assurant de ne pas manger entre un certain temps et je m’entraîne 6 fois par semaine. avec un bon métabolisme, je dois donc travailler VRAIMENT dur pour essayer de perdre du poids.

« Je souffre de dysmorphie corporelle, mais je peux honnêtement dire que j’apprécie un peu mon corps en ce moment, ce qui est énorme pour moi. »