Bianca Censori porte juste un manteau de fourrure et arbore des cheveux blonds à Tokyo avec Kanye West

Le 30 octobre, Kayne West et son épouse Bianca Censori ont été aperçues lors d’une soirée privée à Tokyo. Photos chez LS

Une soirée glamour.

Mettant les pendules à l’heure concernant les récentes rumeurs de divorce, Kayne West, 47 ans, et sa femme Bianca Censori, 29 ans, se sont présentées à une soirée privée de la Maison Margiela à Shibuya, Tokyo, le 30 octobre.

Censori a fait une déclaration vestimentaire audacieuse dans un manteau crème ultra-poilu qui lui arrivait à mi-cuisse, montrant ses jambes toniques.

Le mannequin australien a associé la veste extravagante à des talons nude brillants.

Une fois à l’intérieur de la salle, Censori a retiré son surmatelas moelleux, révélant des cache-tétons en dentelle noire et un string assorti.

La jeune femme de 29 ans est devenue synonyme de mode risquée, comme en témoigne son choix de tenue hier soir.

Sa nouvelle transformation capillaire – un carré blond ondulé – a également fait tourner les têtes.

West, quant à lui, a choisi la voie décontractée, enfilant un sweat à capuche blanc et un pantalon de survêtement assorti.

Le couple a passé du temps à Tokyo ce mois-ci.

Le 22 octobre, West et Censori ont été aperçus au marché de Dover Street à Ginza, où l’architecte a fait ses débuts avec de longs cheveux noirs inspirés des années 80.

Elle portait un autre look nu, optant pour sa combinaison classique de collants avec un body effronté.

Ils se sont mariés secrètement en décembre 2022.

Le couple a été photographié ensemble pour la première fois en janvier 2023.

Le chanteur de « Can’t Tell Me Nothing » et le mannequin, ancien employé de Yeezy, se sont mariés secrètement en décembre 2022 après son divorce public avec Kim Kardashian.

Ce n’est qu’en janvier 2023 que le couple a été photographié ensemble pour la première fois à Beverly Hills.

Depuis, ils n’ont cessé de faire la une des journaux pour leurs moments de mode extravagants – et d’autres sont certainement à venir.