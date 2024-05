Bianca Censori, l’épouse de Kanye West, montre ses atouts dans une combinaison racée alors que le couple revient en Italie

Kanye West et Bianca Censori

Kanye Ouestla femme de Bianca Censori est de retour avec son look signature.

La créatrice d’architecture Yeezy, qui s’est mariée avec l’artiste « Jesus Walks » en décembre 2022, est devenue connue pour ses ensembles racés, s’éloignant rarement des tenues qui mettent en valeur ses atouts.

Aujourd’hui, le couple est retourné en Italie, où ils étaient auparavant déshonorés et banni d’une compagnie de bateau-taxi de Venise après avoir mis un démonstration très risquée impliquant une « exposition à la pudeur »– et Censori a relancé l’une de ses tendances incontournables les plus fréquentées : le look body effronté sans pantalon.

Sur de nouvelles photos du couple sortant, le joueur de 29 ans est apparu avec l’artiste musical tout en enfilant un justaucorps tong une pièce de couleur perle blanche, associé à des sandales à hauteur des genoux. Ses cheveux étaient lissés en chignon et elle couvrait à nouveau la partie avant de son corps en tenant un oreiller comme accessoire.

Le couple semblait garder sa nature sombre en public, Censori serrant l’article ménager carré dans ses bras et gardant une expression faciale droite.

West, qui s’appelle désormais officiellement Ye, a assorti sa femme dans un ensemble entièrement blanc composé d’un sweat à capuche, d’un pantalon ample et de baskets.

La tenue de Censori est devenue un style populaire parmi les stars, plusieurs notables d’Hollywood semblant s’inspirer du livre de mode de Censori et arborant des styles sans pantalon ou uniquement avec des collants.

Même l’ex-femme du lauréat de 24 Grammy Awards, Kim Kardashian, a été accusée à plusieurs reprises d’avoir tenté d’imiter la femme australienne. Cependant, cela ne semble pas si loin, car la rumeur dit que Ye organise les looks de mode de Censori, tout comme il le faisait également avec Kardashian.

