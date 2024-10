Bianca Censori, l’épouse de Kanye West, lance une transformation de style qui fait tourner les têtes

Bianca Censori a encore une fois surpris les fans lorsqu’elle a présenté un nouveau style tout en profitant d’une soirée avec son mari, Kanye Ouest.

Le rappeur « Gold Digger » et sa femme de 29 ans ont passé beaucoup de temps ces derniers temps à l’étranger. Les deux hommes se sont rendus en Corée du Sud avec trois des enfants de West en août et ont été aperçus plus récemment à Tokyo, au Japon.

Comme le montre la nouvelle séquence vidéo obtenue par TMZ et publié le samedi 19 octobre, West et sa femme mannequin australienne se faufilaient dans un bar de EDITION à Tokyo lorsque les spectateurs ont commencé à les filmer. West était vêtu de noir et portait des lunettes de soleil sombres, tandis que Censori portait un haut et une jupe moulants. Alors que le choix de la tenue était relativement normal pour Censori, sa coiffure était complètement différente.

Dans la vidéo, les cheveux courts de Censori étaient ébouriffés autour de sa tête, lui donnant un aspect corsé. Bien que les images soient quelque peu floues, certaines mèches de ses cheveux semblaient se relever un peu alors qu’elle traversait la pièce et prenait place à une table à côté de son mari.

Voir les images ici.

La transformation capillaire de Censori fait suite à une série de choix de style uniques qu’elle a faits tout au long de l’année. Les fans curieux de connaître les choix de mode de Censori s’attendent à ce que à peine là, on dirait elle a exposé en public, à la fois lors de sorties en solo et tout en passant du temps avec West et ses enfants.

Les looks époustouflants de Censori ont commencé à attirer l’attention début janvier après que West, 47 ans, a annoncé que sa femme ne porterait «pas de pantalon en 2024», une déclaration qu’il a ensuite retirée de ses plateformes de médias sociaux. Même si Censori a porté des bas cette année, beaucoup de ses tenues laissent peu de place à l’imagination en raison de la transparence et du taille des tissus elle a l’habitude de couvrir son corps.

