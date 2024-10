Bianca Censori, l’épouse de Kanye West, affiche ses jambes dans un manteau glamour alors que le couple profite d’une soirée à Tokyo

Kanye West et Bianca Censori ont encore une fois fait tourner les têtes alors qu’ils profitaient d’une soirée à Tokyo.

Le couple, qui a récemment mis fin aux rumeurs de divorce après avoir affirmé qu’ils s’étaient « séparés », a été aperçu en train d’arriver dans un club mardi, avec Bianca dans un autre look inoubliable.

Alors que sa garde-robe se compose généralement de looks osés, celle-ci était bien plus modeste en comparaison.

Elle portait un manteau de fourrure incroyablement glamour qui couvrait tout le haut de son corps jusqu’à la mi-cuisse.

Kanye, 47 ans, est sorti le premier de leur véhicule et s’est tenu dehors en attendant Bianca, 29 ans, alors qu’elle sortait de la voiture.

La beauté blonde portait une petite pochette avant qu’elle et son conjoint soient introduits à l’intérieur.

Alors que Bianca était habillée de la tête aux pieds, Kanye l’a gardé plus décontracté avec un sweat à capuche blanc et des sweats assortis.

Leur dernière observation intervient alors que les prétendus problèmes conjugaux du couple étaient un coup publicitaire fabriqué par le rappeur pour éclipser le procès explosif intenté contre lui par son ancienne assistante Lauren Pisciotta.

Et des initiés ont suggéré que cette cascade avait été concoctée dans une tentative désespérée de détourner l’attention des allégations selon lesquelles West aurait drogué et violé Pisciotta lors d’une fête avec Sean « Diddy » Combs, qui attend actuellement son procès derrière les barreaux pour trafic sexuel, complot de racket et transport. se livrer à la prostitution.

« Kanye craint que son nouveau procès ne le ramène au niveau de Diddy et il a parlé à ses représentants juridiques », a déclaré la source à DailyMail.com.

« Il est attentif à ce qui se passe avec Diddy et certains pensent que le coup publicitaire était un moyen d’éclipser les détails de ce procès déchirant. »

L’influenceur et ancienne star d’OnlyFans, Pisciotta, a poursuivi West en juin pour l’avoir prétendument harcelée et traquée sexuellement alors qu’elle travaillait pour lui entre 2021 et 2022.

Il a rejeté les accusations comme étant « sans fondement » et l’a accusée de « chantage et d’extorsion ».

Mais dans un nouveau procès, elle a également affirmé qu’il avait tenté sans relâche d’avoir à nouveau des relations sexuelles avec elle et, comme elle refusait toujours, il l’avait presque violée une deuxième fois.

Pisciotta a affirmé qu’il s’agissait du pire incident dans une série de harcèlement sexuel extrême comprenant des tâtonnements, des textes ignobles et des fantasmes malsains.

Elle a également affirmé qu’après que West l’ait licenciée en octobre 2022, il l’avait étouffée lorsqu’ils se sont croisés lors d’un concert et que des amis l’avaient terrorisée à la maison.

Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, Pisciotta a déposé une plainte mise à jour de 88 pages qui détaille les prétendues obsessions sexuelles malsaines du rappeur et son fétichisme pour vouloir coucher avec les mères de ses cibles sexuelles.

Il aurait envoyé à Pisciotta une capture d’écran le 28 septembre 2022 – deux mois avant d’épouser secrètement Censori – d’une conversation textuelle entre lui et la native australienne au sujet de son désir d’avoir des relations sexuelles avec sa mère Alexandra.

«Je veux baiser ta mère», aurait-il écrit à Censori. « Avant qu’elle parte. »

Selon le dossier, il a demandé à Pisciotta : « Dois-je ajouter que je voulais dire que je veux que tu me regardes baiser ta mère ».

Censori était alors aux États-Unis avec un visa de travail et sa mère visitait Los Angeles depuis son Australie natale.

Pisciotta a affirmé que Censori, qui a commencé à travailler pour la marque Yeezy de West en 2020, avait répondu à ses textes en déclinant l’offre.

Alexandra a déclaré qu’elle ne se laisserait pas entraîner dans les dernières allégations concernant son gendre et a demandé le respect de sa vie privée lorsqu’elle a été interrogée par le Daily Mail à Ivanhoe, Melbourne.

West aurait envoyé un message texte à Pisciotta deux semaines auparavant, le 13 septembre, à propos d’un « mannequin de premier plan » avec lequel il était « déterminé » à avoir des relations sexuelles, et lui aurait demandé de devenir mannequin pour sa campagne de lunettes de soleil.

Le procès affirmait également qu’il avait souvent des relations sexuelles avec des employés et une « liste tournante d’invités » dans ses bureaux Yeezy, devenus un « terrain de jeu sexuel ».

Censori aurait agi en tant que « coordinateur d’orgie » et aurait volontairement participé à ses « fantasmes sexuels tordus ».

Pisciotta a également affirmé que West l’avait une fois attrapée à la gorge devant un Censori « imperturbable ».

Le procès a également mis à nu toute l’horreur de ses opinions néo-nazies, notamment des discours haineux et le fait d’obliger le personnel à dessiner des croix gammées.

West, qui a quatre jeunes enfants avec son ex-femme Kim Kardashian, n’a pas encore répondu au procès mis à jour.

En juin, le procès initial de Piciotta affirmait qu’elle avait été embauchée en tant qu’« assistante exécutive/assistante personnelle » du musicien en juillet 2021 avec un salaire annuel de 1 million de dollars, à condition qu’elle quitte OnlyFans et soit disponible pour lui « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », ce qu’elle a fait. aurait été accepté.

L’influenceuse et ancienne star d’OnlyFans, Lauren Pisciotta, a poursuivi Kanye en juin pour l’avoir prétendument harcelée et traquée sexuellement alors qu’elle travaillait pour lui entre 2021 et 2022.

Elle a également affirmé que la star controversée l’avait harcelée avec des messages explicites et, lors d’un incident, s’était masturbée devant elle.

Pisciotta a affirmé qu’elle avait été licenciée de l’entreprise en octobre 2022, un mois après avoir affirmé avoir été promue chef de cabinet des différentes sociétés de West et avoir été informée qu’elle recevrait 3 millions de dollars supplémentaires – que West n’aurait jamais versés.

Un autre ancien employé anonyme de Yeezy a affirmé dans un procès distinct que West lui avait demandé de demander à des enquêteurs privés de « suivre » sa femme alors qu’elle était à l’étranger et a affirmé qu’une utilisation excessive de protoxyde d’azote avait conduit à un « comportement erratique » de la part de la star.

Le rappeur Vultures a épousé Censori en décembre 2022, un mois seulement après la finalisation de son divorce avec Kardashian.

Des inquiétudes ont rapidement été soulevées concernant la créatrice après qu’elle ait été photographiée dans une série de tenues bizarres et de plus en plus provocantes.

Ses parents se seraient sentis « trompés » par leur fille qui, selon eux, allait finalement quitter West, avant qu’elle ne semble revenir sur sa décision.

« Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe et ont le sentiment qu’elle est contrôlée », a déclaré une source à DailyMail.com.