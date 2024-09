Bianca Censori, la femme de Kanye West, force Kim Kardashian à intervenir après avoir passé du temps sans soutien-gorge avec les fils du rappeur

Kanye West est connu pour repousser les limites et n’a jamais été du genre à fuir les projecteurs, et il semble qu’il s’assure que ses enfants soient au premier plan avec lui.

Alors que sa relation avec Kim Kardashian reste tendue après le divorce, des rapports suggèrent que le rappeur pourrait utiliser leurs quatre enfants – North, Saint, Chicago et Psalm – comme des pions dans sa bataille en cours avec son ex-femme, en particulier en ce qui concerne sa nouvelle épouse, Bianca Censori.

L’épouse de Kanye West, Bianca Censori, touche une corde sensible auprès de son ex Kim Kardashian. (Photos par Arnold Jerocki/Getty Images ; James Devaney/GC Images ;

Kardashian, dont l’empire de plusieurs milliards de dollars prospère grâce au fait qu’elle partage sa famille avec le public via les réseaux sociaux ou son émission de téléréalité, serait préoccupée par la façon dont son ex-mari gère ses tâches parentales pendant sa période de garde.

L’anxiété de Kardashian proviendrait du style de vie imprévisible de West, qui ne s’éteint pas lorsqu’il est parent, ainsi que des choix vestimentaires souvent provocateurs de Censori en présence de ses enfants.

Kardashian aurait des « nounous de confiance » qui l’accompagnent lors des visites de garde pour s’assurer que ses règles sont respectées, car tout est méticuleusement planifié par le magnat de la télé-réalité.

« Kim ne laisse jamais les enfants partir avec Kanye sans nounous de confiance et sans sa propre sécurité », a déclaré une source proche du dossier. révélé Selon The Sun, « il y a un programme très chargé : à quelle heure ils se couchent, ce qu’ils mangent, quand ils mangent. Où ils vont exactement et à quel point ces endroits sont fréquentés. »

La fondatrice de SKIMS serait particulièrement alarmée par les rumeurs et les gros titres qu’elle entend sur le comportement actuel de son ex-mari.

Selon l’une de ses amies qui a parlé au média, « Kim est de plus en plus alarmée par les histoires qu’elle voit sortir au sujet de Kanye et Bianca. Chaque semaine, c’est quelque chose de différent, et elle craint que ce ne soit plus un environnement sain pour les plus jeunes. »

West, qui a toujours exprimé haut et fort son opposition à ce que ses enfants apparaissent dans « L’Incroyable Famille Kardashian » ou sur TikTok, semble avoir adopté une nouvelle approche pour contrer l’exposition médiatique de Kardashian. Le producteur et rappeur lauréat d’un Grammy emmène désormais ses enfants sur scène avec lui lors de ses concerts et de ses apparitions publiques.

« Kanye joue son propre jeu avec Kim », a déclaré la source. « Elle dit toujours qu’ils aiment être à la télévision, et il répond en disant qu’ils aiment être sur scène. »

Ils ont continué : « Tout le monde pense que c’est sa nouvelle façon de se faire connaître et d’attirer l’attention des gens, comme la façon dont il fait défiler Bianca. »

Cette nouvelle tactique semble être le moyen pour West non seulement de se venger de Kardashian, mais aussi de reprendre le contrôle de son histoire concernant leurs enfants. D’où sa décision de faire monter North, son aînée, sur scène avec lui, surtout après leur tube Billboard Hot 100, « Talking / Once Again ».

Mais ce n’est pas seulement le fait qu’il fasse défiler ses enfants sur scène avec lui qui agace leur mère. Au cœur des préoccupations de Kardashian se trouve Censori, la nouvelle épouse de West, qu’il a épousée un mois seulement après avoir finalisé son divorce en 2022.

Les tenues révélatrices de Censori, en particulier lorsqu’elle est en présence des enfants, sont devenues un point central de la frustration de Kardashian. Bien qu’il n’y ait pas eu de bataille publique pour la garde de ses enfants, Kardashian aurait fixé des limites strictes après que la femme de Ye se soit promenée sans soutien-gorge avec les enfants lors d’un voyage en Asie.

La diplômée en droit aurait été furieuse du manque de pudeur et de respect envers les mineurs, en particulier ses jeunes fils, qui ont été vus avec eux.

Kanye West et sa femme Bianca Censori. Est-ce une forme d’humiliation ? Elle n’a même pas de chaussures 👀 pic.twitter.com/4lmD4XoGty — GIDI (@Gidi_Traffic) 19 janvier 2024

Une source proche de Kardashian a déclaré au Sun qu’elle s’inquiétait de la façon dont la nouvelle épouse de son ex se présente aux enfants.

« Kim trouve inapproprié que Bianca soit habillée comme elle le fait avec ses enfants », a affirmé l’informateur. « Elle est plus préoccupée par le manque de tenue des parents de Kanye et par le fait que leur belle-mère soit légèrement vêtue. »

Il est intéressant de noter que certains signes suggèrent que Censori pourrait répondre aux préoccupations de l’ex-femme de son mari.

Lors d’un récent voyage en Corée du Sud avec West et trois de ses enfants (North, Chicago et Psalm), Censori a été aperçue portant une tenue classique de couleur crème, bien plus modeste que ses vêtements transparents habituels. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles elle pourrait atténuer sa garde-robe, du moins en présence des enfants, soit par respect pour les préoccupations de Kardashian, soit par respect des normes culturelles.

Dans un autre cas, lors d’une sortie en juillet avec les enfants, Censori a opté pour une couleur crème. robe à col roulésuggérant en outre qu’elle pourrait faire des ajustements en présence des enfants.

Malgré ces compromis apparents, Kardashian voudrait toujours aborder la question de la coparentalité de front. Selon des sources proches du dossier, elle insiste pour qu’une « réunion sur le tas » soit organisée avec West et Censori afin de discuter de la coparentalité et de mettre en place de nouvelles règles de base.

Pour l’instant, on ne sait pas si les actions de West sont un simple coup de publicité ou s’il s’agit d’une bataille plus vaste autour de la coparentalité. Mais une chose est sûre : la priorité de Kardashian est le bien-être de ses enfants, même si elle doit faire face aux complexités de la parentalité aux côtés de son ex-mari et de sa nouvelle épouse.