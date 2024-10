Bianca Censori fait un grand pas en avant face aux craintes de divorce de Kanye West

Bianca Censori supprime son compte Instagram au milieu du divorce de Kanye West

Le compte de Bianca Censori sur les réseaux sociaux a été supprimé de manière choquante au milieu des rumeurs de son divorce avec Kanye West.

Récemment, le compte Instagram de Censori, @bianca.censori, a disparu des réseaux sociaux, comme le rapporte Courrier quotidien.

Pendant ce temps, West, qui s’appelle désormais Ye, a supprimé toutes ses publications sur Instagram sauf une, qu’il a publiée en février.

«Je ferme mon compte Instagram, je m’appelle Ye. Aucune marque ni aucun numéro ne m’obligeront à m’appeler comme ils veulent que je sois », peut-on lire dans son message.

Pour ceux qui ne le savent pas, Kanye West et Bianca Censori se sont mariés en décembre 2022. Après deux ans de mariage, le couple se dirigerait vers une séparation.

Auparavant, une source proche de Censori avait révélé à la publication : « Bianca a toujours eu les réseaux sociaux et elle y était active – jusqu’à ce qu’elle épouse Kanye. »

« Il l’a convaincue que, puisqu’elle est une star maintenant, elle doit rester un mystère et cela fait peur à ceux qui la connaissent car cela ressemble à une autre forme de contrôle. »

« Il pousse sa nudité partout sur la sienne [account] afin qu’il puisse contrôler son récit. C’est inquiétant, et en la coupant du monde, il la rend de plus en plus isolée », a ajouté la source.

Avant de conclure, l’initié a déclaré: « Cette Bianca forte qui n’allait plus s’occuper de sa merde a apparemment disparu une fois de plus. »