Bianca Censori change de look pour une dissimulation surprise d’Halloween

Bianca Censori nous a lancé une balle courbe cet Halloween… abandonnant son look habituel à peine là pour une dissimulation surprise, prouvant même qu’elle peut jouer un peu timidement quand elle le souhaite.

Le mannequin australien est allé au club de Harajuku, au Japon, avec son homme, Kanye Ouest jeudi, portant un ensemble bleu ciel – et même si c’était plus de tissu que ce que nous avons l’habitude de voir chez elle, elle a quand même apporté de la chaleur avec une coupe incroyablement moulante.

Bianca a associé son col roulé moulant à un petit short nu, mettant ces jambes en valeur. Même si certains pourraient encore qualifier cela de risqué, pour Bianca, c’était un look étonnamment sage… et elle semblait vraiment s’y mettre !

Le BC, typiquement au visage de pierre, s’amusait réellement avec Kanye, se mêlant à leur copain Luc Sabbat et même des sourires rares – à Halloween, de tous les jours !

On dirait que Bianca a décidé de changer les choses après avoir secoué l’un de ses plus regards scandaleux la veille – juste des cache-tétons en dentelle ! Parfois, une fille veut juste rester au chaud, n’est-ce pas ?