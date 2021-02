Bianca Belair fait son choix, Cesaro rejette Seth Rollins

Le premier vendredi soir SmackDown après la chambre d’élimination concernait Roman Reigns qui a défendu avec succès son titre lors du dernier pay-per-view et Bianca Belair qui a finalement révélé le nom de la championne qu’elle affrontera à WrestleMania 37. Le spectacle a également servi. dans le cadre de l’événement de télévision à la carte de mars WWE Fastlane. Roman Reigns a lancé le spectacle en disant: «Je ne pense pas que ce soit un secret: SmackDown a besoin de moi», se prélassant dans la gloire de sa victoire sur Daniel Bryan. Cependant, il a été interrompu à mi-chemin par Daniel Bryan alors que l’ancien champion a lancé un défi à Reigns pour un match à Fastlane avant que Jey Uso ne le blesse, ce qui a entraîné un match entre les deux plus tard dans la nuit.

Après des semaines de délibérations, la gagnante du Royal Rumble féminin 2021, Bianca Belair, a finalement pris sa décision quant à qui elle affrontera à WrestleMania 37. Mais avant qu’elle ne puisse révéler, Belair a été interrompue par Reginald, seulement pour que Sasha Banks le fasse taire. Puis après un échange de mots, l’EST de la WWE, Belair a défié The Boss, Sasha Banks.

L’ancien partenaire de Reigns, Seth Rollins, était également en action. Il est sorti pour répondre à la plainte qu’il a déposée à la WWE mais a été interrompu par Cesaro. Rollins a proposé à Ceasaro de le rejoindre et de réussir au plus haut niveau de la WWE, mais le Superman suisse a rejeté son offre et a quitté le ring après avoir livré un Cesaro Swing suivi d’un uppercut européen.

Résultats complets de WWE SmackDown:

Daniel Bryan vs Jey Uso s’est terminé par un double décompte: Daniel Bryan a affronté Jey Uso dans l’événement principal de la nuit. Une victoire pour l’ancien champion lui donnerait l’opportunité d’affronter Roman Reigns pour son titre à la WWE Fastlane. Bryan a commencé vite et furieusement mais Uso a riposté et a ciblé la jambe gauche déjà blessée de Bryan. Bryan a riposté momentanément mais Uso a de nouveau attaqué le genou gauche et la bataille s’est poursuivie à l’extérieur jusqu’à ce que l’arbitre déclare un double décompte.

Roman Reigns a ensuite attaqué Bryan, l’effaçant avec une lance. suivi de l’étranglement à guillotine.

Otis et Chad Gable ont battu Rey et Dominik Mysterio: Une semaine après qu’Otis et Chad Gable ont attaqué Rey Mysterio, le duo a affronté la combinaison père-fils de Rey et Dominik Mysterio. Ils ont dominé le match dès le début et ont remporté la victoire avec une grande éclaboussure sur Rey.

Les équipages d’Apollo ont vaincu Shinsuke Nakamura: La bataille de va-et-vient s’est terminée avec Apollo Crews remportant la victoire après un coup de pied au cou et un Angle Slam.

Tamina a battu Liv Morgan: Tamina a contrôlé le match dès le début car elle a dominé Morgan avec sa puissance et sa taille. Liv a riposté, mais Tamina a remporté la victoire avec un Samoan Drop.

The Street Profits déf. Sami Zayn et le roi Corbin: Dans leur quête aux titres par équipe de SmackDown, les Street Profits ont affronté Sami Zayn et King Corbin. Zayn et Corbin ont pris le dessus dans le match, coupant Montez Ford de son partenaire Angelo Dawkins. Cependant, ce sont les Street Profits qui ont remporté la victoire alors que Dawkins a écrasé Zayn et Ford l’a terminé avec un éclat de grenouille.