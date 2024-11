Bianca Belair et Jade Cargill retiennent

Bianca Belair et Jade Cargill pourraient se diriger tôt ou tard vers une querelle. (Crédit : WWE/Getty … [+] photos) Getty Images

Bianca Belair et Jade Cargill ont conservé leur championnat par équipe féminine de la WWE à Crown Jewel 2024, mais le moment approche pour les deux stars de se séparer enfin.

Lors du dernier événement de la WWE en Arabie Saoudite, le duo puissant a défendu avec succès ses titres dans un Fatal 4-Way Match lorsque Belair a effectué le tombé sur Piper Niven, point culminant d’une solide performance de la division féminine. Cette victoire a prolongé leur règne de titre actuel à 60 jours, et elles détiennent désormais les titres féminins depuis plus de 100 sur deux règnes combinés.

Mais alors que le règne de domination de Belair et Cargill se poursuit, le prochain point majeur de l’intrigue ne devrait pas être une nouvelle défense de titre réussie mais plutôt le début de la fin pour le duo de stars.

ForbesRésultats du WWE Crown Jewel 2024 : Roman Reigns épinglé dans la bataille de la lignée

Il y a eu une blague courante selon laquelle le championnat par équipe féminine de la WWE est mauditla division féminine par équipe ayant apparemment toujours les jambes coupées par le dessous dès qu’elle commence à prendre un élan. Des stars de renom, allant de Bayley à Sasha Banks en passant par Alexa Bliss, sont venues et reparties de la division depuis la réintroduction des titres en 2019, mais la division n’a jamais eu d’élan soutenu pour la propulser au niveau supérieur.

Un autre problème pourrait également surgir. La WWE serait introduction des titres en simple midcard dans un avenir proche, et cela posera un autre problème aux équipes féminines de la société n°1 de la lutte professionnelle. Avec l’arrivée potentielle de titres féminins américains et intercontinentaux, cela signifierait que la WWE a un total de quatre championnats féminins en simple pour une division qui n’est pas si profonde, surtout si l’on considère les départs soudains d’Indi Hartwell et Tegan Nox.

On pourrait affirmer, après tout, qu’avec des noms majeurs comme Rhea Ripley, Charlotte Flair et Becky Lynch actuellement hors du coup, il existe un groupe de stars notable au sommet de la scène des célibataires. Les deux plus grandes stars actives de la WWE sont sans doute Belair et Cargill, et bien qu’ils aient bien cliqué en tant que duo, un passage prolongé dans une division par équipe plutôt sans direction ressemble à un terrible gaspillage de leurs formidables talents.

La WWE a été si incohérente dans la réservation d’équipes féminines que même le duo de Belair et Cargill ressemble à une solution de fortune, et non à une véritable solution à long terme. La partie la plus convaincante de leur relation n’a rien à voir avec les titres des tags. Cela a plutôt tout à voir avec leur implosion attendue.

Belair et Cargill, après tout, crient étoileet bien que la WWE compte de nombreux artistes talentueux dans sa division féminine, peu d’entre eux trouvent autant d’écho auprès de la base de fans passionnés de la WWE. Mais Cargill, après rejeter les grosses offres d’AEW en 2023, est à la WWE depuis plus d’un an – et sur la liste principale pendant la majeure partie de 2024 – avec très peu de développement réel du scénario.

Dans un monde parfait, Belair et Cargill auraient eu une réelle chance de revitaliser la division par équipe, mais même avec Triple H à la barre, la WWE n’a pas été trop soucieuse de créer des scénarios convaincants au sein de la division par équipe. Il n’est pas difficile non plus de comprendre pourquoi. Pratiquement toutes les plus grandes stars féminines de la WWE ont atteint le sommet de la société en tant que stars en simple, et beaucoup de ces noms, comme Ripley, Morgan et Nia Jax, ont porté leurs marques respectives au cours de l’année écoulée.

Bien sûr, Belair et Cargill ont le potentiel de faire exactement cela, mais l’histoire fragile de la WWE en matière de réservation d’équipes féminines suggère que cela sera presque impossible en tant qu’interprètes par équipe. Les deux stars sont passées au second plan derrière The Bloodline et Cody Rhodes à SmackDown pendant la majeure partie de l’année, et pourtant, il est clair qu’elles pourraient être tout aussi vitales pour la marque bleue si elles étaient correctement réservées.

Cela, malgré leur victoire à Crown Jewel, commence par une méga implosion, et la WWE doit s’y atteler bientôt car, franchement, la division par équipe féminine n’est pas un projecteur assez important pour elles deux.