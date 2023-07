Bianca Belair envoie un message BIG TIME à Charlotte Flair et Asuka après avoir perturbé leur match | WWE sur FOX

Charlotte Flair et Asuka se sont affrontées en mettant en jeu le titre de championne féminine de la WWE. Charlotte Flair avait Asuka par les cordes jusqu’à ce que Bianca Belair intervienne et vole la vedette en mettant Flair et Asuka à travers la table, mettant fin au match sans vainqueur clair.