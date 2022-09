Bianca Andreescu souffle devant Beatriz Haddad Maia

La n ° 48 mondiale Bianca Andreescu s’est qualifiée pour le troisième tour de l’US Open 2022 en cours après avoir battu la tête de série n ° 15 Beatriz Haddad Maia 6-2, 6-4, jeudi.

La Canadienne de 22 ans a réalisé une performance vintage pour organiser un affrontement passionnant au troisième tour avec la Française Caroline Garcia. Après une victoire en trois sets sur Harmony Tan au premier tour, Andreescu a disputé un match physique et discipliné pour vaincre le Brésilien en plein essor.

Haddad Maia a été dans une forme fantastique pendant l’été, remportant des titres consécutifs à Nottingham et Birmingham et faisant la plus grande finale de sa carrière à Toronto. Elle a remporté sa première victoire au tableau principal à l’US Open au premier tour avec une victoire dominante 6-0, 6-0 sur Ana Konjuh.

“En fait, j’aime jouer contre ces adversaires plus coriaces parce que je pense que je suis plus sur mon A-game quand je joue contre des joueurs mieux classés, ce qui est une bonne tendance mais aussi une mauvaise tendance parce que je veux être comme ça avec qui je joue,” dit Andreescu.

“Et j’aime aussi avoir des tirages difficiles parce que j’ai l’impression que la victoire est beaucoup plus douce à la fin. Comme, disons que je gagne le tournoi et que j’ai un tirage plus difficile. J’aime vraiment ça”, a-t-elle ajouté.

Le courage du champion d’Andreescu était à l’honneur lors de leur première rencontre au niveau de la tournée. Elle est restée ininterrompue dans le match, sauvant les cinq points de rupture auxquels elle a fait face tout en brisant Haddad Maia à trois reprises.

Dans le premier set, elle n’a tiré que trois fautes directes. Elle a terminé le match avec 11 gagnants pour 14 fautes directes, tandis que Haddad Maia a frappé 20 gagnants pour 30 fautes directes.

Après avoir battu le joueur avec le deuxième plus grand nombre de victoires depuis début juillet, Andreescu affrontera désormais le plus vainqueur : le champion de Cincinnati Garcia. Classée n ° 18, Garcia a prolongé sa séquence de victoires à 10 matchs avec une victoire 6-3, 6-1 sur Anna Kalinskaya. Pour la cinquième fois de sa carrière au troisième tour de l’US Open, Garcia tente de se qualifier pour la première fois en huitièmes de finale à New York.

« C’est un grand défi. Ce sera un match difficile de toute façon et j’ai vraiment hâte d’y être. On sait que le troisième tour du Grand Chelem est une belle bataille. Je dois récupérer du mieux que je peux, obtenir la confiance des deux premiers matches et de Cincinnati, et aller la chercher », a déclaré Garcia.

L’épreuve de force de vendredi sera une revanche de la finale de Bad Homburg en juillet. Garcia a devancé Andreescu sur l’herbe, 6-7(5), 6-4, 6-4, pour remporter le premier de ses trois titres cette saison.

“J’essaie de me concentrer sur mon jeu, ce que j’aime faire, ce que je veux faire. Je pense que c’est le plus important. Bianca est une joueuse agressive, puissante. Mais mon style de jeu est toujours le même et je veux continuer à l’améliorer et ce sera un excellent match pour le faire », a ajouté Garcia.

