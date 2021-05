Bianca Andreescu se retire de Strasbourg quelques jours avant l’Open de France

Avec le Open de France à quelques jours, n ° 7 mondial Bianca Andreescu retiré mercredi d’un événement clé d’échauffement sur terre battue à Strasbourg par précaution après avoir ressenti des douleurs abdominales.

La Canadienne, qui est la tête de série du tournoi, a ressenti un élancement lors de sa victoire de 6-1, 6-4 contre Maryna Zanevska, de Belgique, mardi.

« Je vais me retirer de mon prochain match, parce que je me suis senti un peu mal, et je ne veux pas du tout pousser pour Roland Garros », a déclaré le joueur de 20 ans.

«Je ne veux prendre aucun risque. Rien de grave cependant. C’est un peu inconfortable. «

Le tirage au sort principal de Roland-Garros commence dimanche.

Andreescu a connu deux années difficiles depuis sa victoire à l’US Open 2019.

Cette année seulement, elle a abandonné la finale de Miami contre Ashleigh Barty le 3 avril, puis a contracté Covid-19.

