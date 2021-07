Bianca Andreescu et Johanna Konta rejoignent la liste des retraits de tennis des Jeux olympiques de Tokyo

Les joueuses de tennis Johanna Konta d’Angleterre et Bianca Andreescu du Canada ont annoncé leur retrait des Jeux olympiques de Tokyo. Johanna, via une publication sur Twitter, a révélé qu’elle avait été testée positive pour Covid-19 alors qu’elle était en auto-isolement. La jeune femme de 30 ans a été forcée de manquer le Wimbledon de cette année après qu’un membre de son équipe a été testé positif pour le virus.

« En conséquence, je n’ai pas pu m’entraîner au cours des deux dernières semaines et demie et, malheureusement, cela a mis mon corps dans une situation où je ne peux pas lui demander d’être pleinement prêt à temps pour les Jeux olympiques de Tokyo. C’est une réalité déchirante pour moi, car représenter l’équipe GB aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 est l’un de mes souvenirs les plus précieux de ma carrière jusqu’à présent », a-t-elle déclaré.

Johanna a conclu en disant : « Je ferai de mon mieux pour retrouver une pleine santé et une bonne forme physique et prête à reprendre la compétition bientôt. »

Bianca, la numéro cinq mondiale du Canada, s’est rendue sur Instagram lundi pour annoncer sa décision de ne pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

« À tous mes fans incroyables, je voudrais vous informer que j’ai pris la décision très difficile de ne pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard ce mois-ci. Je rêve de représenter le Canada aux Jeux olympiques depuis que je suis petite, mais avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne la pandémie, je sais qu’au fond de mon cœur, c’est la bonne décision à prendre pour moi-même. J’ai hâte de représenter le Canada lors des prochaines rencontres de Fed Cup et de participer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris! », a lu le message de Bianca.

Johanna et Bianca ont rejoint la liste des gros joueurs à se retirer des Jeux olympiques de Tokyo. La liste des joueurs qui sautent les Jeux olympiques comprend Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Denis Shapovalov, Nick Kyrgios, Dominic Thiem, Simona Halep et Stan Wawrinka.

