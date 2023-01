Bianca Andreescu commence 2023 avec style avec une victoire sur Garbine Muguruza

Bianca Andreescu a lancé sa saison 2023 dans un style dramatique à l’Adélaïde International 1, ici dimanche. Lors d’une rencontre à succès entre deux anciens champions du Grand Chelem, Andreescu s’est remis d’un déficit de 0-6 2-5 pour battre Garbine Muguruza en trois sets âprement disputés.

Le Canadien de 22 ans a battu l’Espagnol n°55 mondial 0-6, 7-6 (3), 6-1 en huitièmes de finale.

“Je suis super content d’avoir réussi”, a déclaré Andreescu, le champion de l’US Open 2019. “Je ne sais pas comment.”

A LIRE AUSSI | Inde Calendrier sportif 2023 – Calendrier des événements et dates de début

La victoire semblait certainement improbable lorsque la n ° 46 mondiale du Canada était à la traîne par un set après seulement 24 minutes sur le terrain lors de son premier match de la saison.

Muguruza est un ancien n ° 1 mondial, qui a remporté des trophées majeurs à Roland Garros 2016 et à Wimbledon 2017. L’Espagnole, désormais classée n ° 55 mondiale, s’est souvenue de ces sommets en tirant 10 points gagnants et en n’enregistrant que trois fautes directes dans un premier set efficace.

Mais alors que des erreurs se sont glissées pour Muguruza, Andreescu a trouvé du rythme. Une pause de service au début du deuxième set a marqué un retour, et tandis que l’Espagnol a repris son élan et a pris une avance de 5-3, le Canadien percutant a commencé à concourir avec plus de liberté.

Servant pour le match, Muguruza était à deux points de la victoire quand Andreescu a effectué un revirement époustouflant, étendant le set à un jeu décisif qu’elle a pu saisir.

“Dans le deuxième set, j’ai vraiment dû changer mon plan de match. J’ai senti qu’au début du deuxième set, c’était un peu délavé, mais ensuite je me suis juste dit “allez-y – quoi qu’il arrive, arrive”… elle était sur une lancée et c’est ce que j’ai fait”, a raconté Andreescu.

A LIRE AUSSI | Premier League: Erling Haaland enregistre un record spécial après un but contre Everton

“J’ai commencé à mettre plus de retours sur le terrain, plus de services sur le terrain et j’ai aussi eu de la chance à quelques reprises, donc j’en suis très reconnaissant.”

Les scores étant égalisés, Andreescu a pris le contrôle dans le troisième set, n’accordant à Muguruza qu’un seul match de plus alors qu’elle terminait sa victoire mémorable en deux heures et 14 minutes.

Elle a terminé le match avec 28 gagnants contre 23 fautes directes, contre 37 gagnants et 39 fautes de Muguruza.

C’était le début parfait d’une nouvelle saison pour Andreescu, qui doit affronter le vainqueur du match du premier tour entre Veronika Kudermetova et Amanda Anisimova.

Absente des événements australiens l’été dernier en raison d’une blessure, la joueuse de 22 ans se sent positive après son début d’année emphatique.

« Je veux juste rester en bonne santé cette année. Je veux pouvoir jouer une année complète en tournée”, a déclaré Andreescu, lorsqu’on lui a demandé de partager ses objectifs pour 2023.

“Je n’ai pas (fait ça) encore à cause des blessures et du COVID et ainsi de suite, donc honnêtement, c’est mon (objectif) numéro un et gagner un autre Grand Chelem à coup sûr.”

Kai Kanepi a poursuivi sa tradition de commencer la saison en force en Australie, avec une victoire âprement disputée contre Aliaksandra Sasnovichh.

L’Estonienne de 37 ans a mis un peu plus de deux heures pour enregistrer sa victoire 4-6 6-1 6-4 sur Sasnovich, qui, à la 30e place mondiale, est classée deux places plus haut.

Kanepi, qui a remporté le titre international de Brisbane en 2012 et était quart de finaliste à l’Open d’Australie 2022, rencontrera la gagnante entre Ekaterina Alexandrova et Marketa Vondrousova au deuxième tour.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)