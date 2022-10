Bianca Andreescu bat la Russe Samsonova au premier tour

La joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu a battu la Russe Liudmila Samsonova 7-6(1), 4-6, 6-2 au premier tour de l’Open de San Diego, ici.

Samsonova est arrivée à San Diego sur une larme brûlante avec trois victoires lors de ses quatre derniers tournois, y compris sa dernière course au titre au Pan Pacific Open à Tokyo.

« Le match était très serré et cela aurait pu aller dans les deux sens. Vers la fin, j’ai senti que je mettais un peu plus de pression qu’elle et j’étais un peu plus constante », a déclaré Andreescu après sa victoire lundi soir.

Jouant son premier tournoi depuis le troisième tour de l’US Open, Andreescu a maintenu la pression sur les jeux de service de Samsonova, générant 15 balles de break dans le match et breakant cinq fois.

Andreescu, 22 ans, a mené par un set et une pause avant que Samsonova ne passe pour forcer un troisième. Andreescu a pris une avance de 2-0 et a tenu le coup pour gagner après 2 heures et 38 minutes. La victoire met en place une confrontation potentielle au deuxième tour avec Coco Gauff. L’Américaine affrontera Robin Montgomery lors de son match d’ouverture mardi.

La première victoire d’Andreescu valide sa décision de sauter les événements à l’étranger après l’US Open pour se concentrer sur son propre bien-être et son entraînement.

“Après l’US Open, j’ai pris quelques jours, peut-être une semaine au Costa Rica, mon endroit heureux. Je n’ai joué aucun tournoi, je me suis juste entraîné », a déclaré Andreescu à WTA Insider.

“Je voulais juste avoir une pré-saison plus longue en quelque sorte, au lieu de simplement jouer des tournois. Je voulais m’entraîner un peu parce que cet été a été un peu partout, avec mon dos et d’autres choses. Je ne voulais donc pas aller jusqu’en Europe et revenir ici parce que le but est de jouer à Guadalajara et je ne voulais pas trop voyager », a-t-elle ajouté.

Andreescu a d’abord pris une wild card pour les qualifications à San Diego avant que les retraits ne la propulsent dans le tableau principal.

En plus de San Diego, elle jouera la WTA 1000 à Guadalajara ainsi que la WTA 125 à Tampico pendant la semaine des finales WTA. De là, elle terminera sa saison en représentant le Canada à la Coupe Billie Jean King en novembre.

