Bialiatski, lauréat du prix Nobel emprisonné, interdit de discours

TALLINN, Estonie (AP) – Le militant biélorusse des droits de l’homme emprisonné Ales Bialiatski, qui a partagé le prix Nobel de la paix avec des groupes de défense des droits en Russie et en Ukraine, n’a pas été autorisé par les autorités biélorusses à remettre son discours pour la cérémonie de remise des prix, a déclaré sa femme Jeudi.

Natalia Pinchuk, qui prononcera un discours au nom de Bialiatski lors de la cérémonie de remise des prix samedi à Oslo, a déclaré que cela transmettrait les pensées et les déclarations de son mari.

“Il n’a pas été en mesure de le remettre, la situation avec les lettres est difficile, tout est surveillé de près”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique alors qu’elle se rendait à la cérémonie de remise des prix à Oslo. “Mais nous avons ses déclarations et ses pensées, et le discours les contiendra.”

Bialiatski, 60 ans, qui a fondé l’organisation non gouvernementale Human Rights Center Viasna, a été arrêté à la suite de manifestations en 2020 contre la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Il est resté en prison dans l’attente de son procès et risque jusqu’à 12 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Bialiatski est la quatrième personne en 121 ans d’histoire des prix Nobel à recevoir le prix en prison ou en détention.

Pinchuk a déclaré qu’elle n’avait été autorisée qu’une seule fois à voir son mari en détention depuis son arrestation en juillet 2021. Des gardiens de prison étaient présents lors de leur réunion fin novembre dans une prison de la capitale biélorusse de Minsk.

“Il ne s’est pas plaint, montrant sa vigueur et sa force”, a-t-elle déclaré.

Pinchuk a noté que le prix Nobel n’a pas empêché les autorités biélorusses de porter plainte contre Bialiatski et de faire pression sur ses avocats. Elle a dit qu’un de ses avocats a déjà été emprisonné et qu’un autre a été déchu de sa licence.

Pinchuk a déclaré que Bialiatski “était très impressionné” d’avoir reçu le prix, mais “ne l’a pas encore pleinement compris”.

“Il a été confronté à des limites strictes sur les informations qu’il peut m’envoyer, il ne peut rien écrire sur la politique intérieure ou étrangère”, a-t-elle déclaré à l’AP, notant que Bialiatski s’est également vu interdire d’écrire quoi que ce soit sur ses conditions de détention, qu’elle a décrites comme tortueux

“Les conditions sont très dures pour les hommes et les femmes, elles pourraient être comparées à la torture”, a-t-elle déclaré.

“J’espère que le prix Nobel aidera à attirer l’attention sur la Biélorussie et sur ceux qui sont en prison”, a ajouté Pinchuk.

La Biélorussie a été secouée par des manifestations massives après la réélection contestée de Loukachenko en août 2020, que l’opposition et l’Occident ont dénoncée comme une imposture truquée. Les autorités ont répondu aux manifestations par une répression massive qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées et des milliers battues par la police.

Yuras Karmanau, Associated Press