BIA riposte à Cardi B après l’avoir critiquée sur Wanna Be Remix

BIA a visé Cardi B après que cette dernière ait semblé la critiquer sur le remix de « Wanna Be » de GloRilla et Megan Thee Stallion.

S’adressant à X, anciennement Twitter, vendredi 31 mai, le rappeur a semblé contester les paroles du remix que Bardi a rappé : « Je suppose que je suis un enseignant puisque tu veux me remplacer. Elle n’en avait aucune idée, elle pensait qu’elle était sur l’étagère IKEA. J’espère qu’elle parlera comme ça quand je la verrai. Salope, s’il te plaît, personne ne veut être elle (BIA).

En entendant le morceau, Bia a répondu : « BITCHS IS WACK. LES CHIENNES SONT DES DÉCHETS. JE DEVRAIS ACCROCHER LES CHIENNES JUSTE AU-DESSUS DE MON GENOU, COMME JE METTE MA CEINTURE À ILS ASSSSSSSS.

Elle a ensuite posté une vidéo d’une scène de battle rap, dans laquelle l’un des rappeurs s’est fait cuisiner par le public après avoir échoué à les impressionner, ce qui implique apparemment que les clichés de Cardi B étaient loin d’être impressionnants. Découvrez les deux articles et le remix ci-dessous.

LES SALOPES C’EST WAC. LES CHIENNES SONT DES DÉCHETS.

JE DEVRAIS ACCROCHER LES CHIENNES JUSTE AU-DESSUS DE MON GENOU, COMME JE METTE MA CEINTURE À ILS ASSSSSSSS 😂😂😂 -BIA (@BIABIA) 31 mai 2024

BIA et Cardi B se renforcent depuis plusieurs mois.

En mars dernier, les deux hommes ont échangé des photos après que les deux rappeurs aient échantillonné le tube de Missy Elliot de 1999, « She’s a Bitch ».

Cardi a sorti « Like What (Freestyle) » la semaine dernière tandis que BIA a sorti « I’m That Bitch », qui met en vedette le proche collaborateur de Missy, Timbaland, en 2023.

Ajoutant aux accusations selon lesquelles la star du rap du Bronx mordrait son contemporain élevé dans le Massachusetts, la vidéo de « Like What (Freestyle) » contient un extrait d’une autre nouvelle chanson de Cardi B qui partage des similitudes avec le morceau 2023 de BIA « Fallback ».

Après que la ressemblance entre les deux chansons ait été soulignée par un utilisateur sur X (anciennement Twitter), le Fraternité du Hip Hop La star a répondu en publiant plusieurs émojis au visage étourdi, suggérant qu’elle n’a pas apprécié la comparaison.

Elle a écrit plus tard : « Vous êtes tous malades. »

Cardi, qui n’est pas étrangère au rap-beef, a ensuite semblé riposter en écrivant sur X : « Les salopes se ridiculisent à chaque fois. [crying face emoji] .. je vais te montrer quelque chose quand je sortirai cette chanson, mais [winking face emoji].»