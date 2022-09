Bhuvneshwar Kumar et Harshal Patel brutalement trollés alors que l’Australie écrase l’Inde dans le premier T20I

Matthew Wade a mené une incroyable riposte contre l’Inde après que les visiteurs se soient retrouvés dans une position délicate malgré un départ solide alors qu’ils poursuivaient 209 dans le premier T20I mardi à Mohali. L’Australie naviguait à un moment donné avec 109/1 au tableau. Bientôt, le tableau de bord s’est transformé en 145/5 alors que l’Inde a fait un retour surprise grâce à Axar Patel en scalpant trois tandis qu’Umesh Yadav en a choisi deux en succession rapide.

Puis Wade est arrivé.

Harshal Patel a donné 22 points (6, 1, 6, 1, 6, 2) dans le 18e qui a été suivi d’un autre plus cher par Bhuvneshwar Kumar qui a donné jusqu’à 16 points.

Wade a terminé sur une invincibilité de 45 sur 21, une manche avec six limites et deux énormes six alors que l’Australie a enregistré sa plus grande poursuite réussie contre l’Inde au cricket T20I, atteignant la cible avec quatre livraisons et autant de guichets à revendre.

Bhuvneshwar et Harshal ont obtenu un total combiné de 101 (52 + 49) dans leurs huit overs et les internautes irrités se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur frustration face aux mèmes et aux moqueries.

Indian Bowlers donnant des courses aux Australiens#INDvsAUS pic.twitter.com/3zdAeVXa7C — L’Indien frustré (@FrustIndian) 20 septembre 2022

Agli baar Bhuvi ko 19e sur di toh teri bhi régime céto shuru karwa dunga pic.twitter.com/lKaTIt4ldr – Sagar (@sagarcasm) 20 septembre 2022

Les fans indiens à chaque fois que Bhuvneshwar Kumar vient jouer au 19ème tour-: #INDvsAUS pic.twitter.com/Vtu1EqQgvE — Pulkit🇮🇳❤️ (@pulkit5Dx) 20 septembre 2022

Comment je dors en sachant que Harshal Patel et Bhuvneshwar Kumar joueront pour l’Inde au T20WC #INDvsAUS pic.twitter.com/a6iR43HrhO – Registanroyals (@registanroyals) 20 septembre 2022

#INDvsAUS

leçon de vie 99 : ne jamais céder le 19e à Bhuvneshwar Kumar pic.twitter.com/BFNCSWUPCh — ⭐👑 (@superking1815) 20 septembre 2022

Rohit Sharma donne à nouveau la 19e place à Bhuvi :#INDvsAUS #Bhuvi pic.twitter.com/FUcxtJk8CF – Goliath (@PitchingOutside) 20 septembre 2022

Plus tôt, Hardik Pandya a claqué 71 courses invaincues sur seulement 30 balles pour aider l’Inde à afficher un énorme 208/6 sur le tableau de bord après les premières manches. Le flamboyant polyvalent a joué avec le terrain et a marqué des coups tout autour du sol pour enregistrer son meilleur score en T20I. En dehors de lui, KL Rahul a également marqué 55 points précieux.

