Bhuvan Bam sort la bande-annonce de sa première série, Ashish Chanchalani dit “BAAAAPPPP JE T’AIME”

Les créateurs de la prochaine série Web Taaza Khabar ont dévoilé mardi la bande-annonce officielle. S’adressant à Instagram, YouTuber indien, Bhuvan Bam a partagé la bande-annonce qu’il a sous-titrée, “Jaadu ya chamatkaar? Dhoka ya yakeen? Vardaan ya shraap? Dekho Vasya ki anokhi kahani #HotstarSpecials #TaazaKhabar mein – tous les épisodes en streaming à partir du 6 janvier, uniquement sur @ disneyplushotstar.”







Dirigé par Himank Gaur, le spectacle devrait être diffusé exclusivement sur Disney + Hotstar à partir du 6 janvier 2023. Basée sur la vie d’un travailleur de l’assainissement, la série dépeint avec légèreté la pauvreté de classe et le désir humain de mener une vie meilleure. .



Outre Bhuvan, l’émission met également en vedette Shriya Pilgaonkar, JD Chakravarthy, Deven Bhojani, Prathmesh Parab, Nitya Mathur, Shilpa Shukla et Mithilesh Chaturvedi dans des rôles clés. Peu de temps après que les créateurs ont dévoilé la bande-annonce officielle, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et émoticônes de feu.YouTuber Ashish Chanchalani a écrit: “BAAAAPPPP JE T’AIME.” “Logon ka acha time ni tiktaa hmraa bura khaa tikegaa dialogue hits different”, a commenté un fan.



“J’ai adoré, l’histoire et votre charisme sont au-delà de l’accent génial et la modulation de la voix est quelque chose qui, selon moi, n’est pas à la hauteur de toute façon, j’ai hâte de le regarder car nous ne pouvons pas juger uniquement à partir de la bande-annonce”, a commenté un autre fan.

Parlant de la bande-annonce, Bhuvan a déclaré: “Taaza Khabar est un artiste complet avec des éléments d’action, de drame et de romance. Le spectacle capture les hauts et les bas des souhaits et des désirs humains. C’est aussi mes débuts numériques avec Disney + Hotstar, qui est un sentiment spécial en soi et l’amour que j’ai reçu pour cela est inimaginable, surtout de mes co-stars. Tout le monde sur le plateau était un expert dans leur travail mais c’était une première pour moi et je suis reconnaissant pour toutes les relations que j’ai cultivées sur Nous avons travaillé de tout notre cœur pour donner vie à cette histoire et tout ce que je peux dire, c’est que les téléspectateurs peuvent s’attendre à tout et à rien de cette émission.”



Le réalisateur Himank Gaur, “Nous nous sommes tous, à un moment donné, demandé à quoi cela ressemblerait d’avoir des super pouvoirs? Taaza Khabar donne vie à cette pensée et l’entremêle avec des répliques épiques, des émotions relatables et le charme classique de Bhuvan. L’ensemble de la distribution a fait un excellent travail, saisissant leur personnage qui donne vie à chaque émotion. Ce sera passionnant à regarder pour le public. Je suis reconnaissant à Disney + Hotstar d’avoir fourni à la série une plate-forme mondiale.