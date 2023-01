Bhuvan Bam et Srishti Ganguli Rindani se chamaillent alors qu’ils planifient des vacances “parfaites” dans une comédie romantique originale

Après avoir diverti le public avec le thriller policier Taaza Khabar, la sensation des médias sociaux Bhuvan Bam est de retour avec sa nouvelle série OTT Rafta Rafta dans laquelle il partage l’espace d’écran avec l’actrice Srishti Ganguli Rindani. La série promet une comédie romantique décalée dans laquelle Bhuvan et Srishti jouent un couple nouvellement marié, Karan et Nithya.

Partageant le teaser sur ses réseaux sociaux, Bhuvan Bam a écrit : “L’histoire de Karan aur Nithya ki n’est pas vos objectifs de romance moyens. Toh kya correspond à hogi inki vibes ya life hogi incontrôlable ? . Alors leurs vibrations vont-elles correspondre ou leur vie va-t-elle devenir incontrôlable ?)”.

Le teaser de Rafta Rafta nous donne un aperçu de la vie de Karan et Nithya. Alors que Nithya a de grands espoirs de partir en vacances avec Karan pour passer du temps de qualité, il finit par la laisser tomber avec ses terribles blagues et son comportement oublieux. Il essaie même de se rattraper, mais cela non plus ne se passe pas comme prévu.





Parlant de sa prochaine série, Bhuvan Bam a déclaré dans un communiqué : « J’ai grandi dans une famille de la classe moyenne et la façon dont le mariage est perçu a radicalement changé au fil des ans, certainement à cause de nombreux facteurs, connus et inconnus. suffisamment de contenu disponible qui raconte un drame romantique, nous avons essayé de capturer le fond du mariage moderne dans Rafta Rafta, avec une tournure inattendue!”.

“Quand j’ai découvert que je travaillerais aux côtés de Bhuvan dans la série, j’ai été immédiatement convaincu. Je l’ai toujours soutenu en tant que créateur de contenu et maintenant en tant qu’acteur. Une deuxième raison qui m’a immédiatement convaincu était la récit décalé qui apporte une nouvelle perspective d’un couple marié à l’écran”, a déclaré Srishti Ganguli Rindani dans un communiqué.

Produit par Rohit Raj & Bhuvan Bam, Rafta Rafta est une production de BB Ki Vines. Créée par Abbas Dalal et Hussain Dalal et réalisée par Vishal Gupta, la comédie romantique en 7 épisodes sera diffusée gratuitement sur Amazon miniTV dans l’application d’achat Amazon et Fire TV à partir du 25 janvier.