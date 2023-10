On peut voir Bhuvan Ban se pencher sur les effets visuels d’Adipurush et qualifier le spectacle de plus grand que le retour de Sunny Deol. La vidéo hilarante devient virale sur les réseaux sociaux.

Vendredi, la bande-annonce très attendue et très attendue du redémarrage indien du jeu télévisé japonais emblématique Takeshi’s Castle est sortie. Dans la bande-annonce, on peut voir Bhuvan Ban alias Titu Mam animer l’émission sous la menace d’une arme.

Partageant la bande-annonce, les créateurs ont écrit : “mama nahi ruk rahe ab ! Takeshi’s Castle ft. #BhuvanOnPrime, 2 novembre.” On peut voir Bhuvan Ban se pencher sur les effets visuels d’Adipurush et qualifier le spectacle de plus grand que le retour de Sunny Deol. La vidéo hilarante devient virale sur les réseaux sociaux. Le redémarrage conserve l’esprit de la série originale, avec plus de 100 participants relevant des défis fous pour gagner un million de yens. L’acteur et créateur de contenu Bhuvan Bam ajoute une touche indienne à la série, ce qui en fait une source de divertissement prometteuse pour les téléspectateurs. Les fans sont ravis de regarder le spectacle, l’un d’eux a écrit : “Nos souvenirs d’enfance sont de retour. Merci Bhuvan bhai.” Le deuxième a dit : « Adipurus k vfx ko takkar hahaha. » La troisième personne a commenté : « Vous montrez à pehle super hit tha ab blockbuster ho gaya. » Takeshi’s Castle fait partie de la programmation festive de Prime Video pour le Great Indian Festival 2023. La programmation comprend également plusieurs autres séries originales et films à succès dans plusieurs langues, des remises spéciales chaque jour pour les 1 000 premiers clients louant des titres sur Prime Video. Boutique vidéo et « Offres spéciales Diwali » pour les clients avec jusqu’à 50 % de réduction sur plusieurs chaînes Prime Video.