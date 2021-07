Bhushan Kumar accusé de harcèlement sexuel présumé, la série T publie une déclaration | Films Actualités

Vendredi, la police de Mumbai a enregistré un FIR déposé par une aspirante mannequin-actrice alléguant un viol par le célèbre producteur de Bollywood et baron de la musique Bhushan Kumar.

La victime présumée a affirmé dans le FIR avoir été exploitée sexuellement et violée à plusieurs reprises par Bhushan Kumar entre 2017 et 2020 sous le faux prétexte de lui donner des rôles dans des films. Une affaire a été déposée en vertu des articles 376, 420 et 506 du Code pénal indien (IPC) concernant le viol, la tricherie et les menaces.

Fils de feu Gulshan Kumar Dua, abattu par des gangsters près d’un temple de Juhu en 1997, Bhushan Kumar est le directeur général de T-Series, la société que son père avait lancée.

T-Series contrôle aujourd’hui 90 pour cent de toute la musique de Bollywood. Bhushan est également l’un des plus gros producteurs de Bollywood. Ses films à venir incluent Radhe Shyam, avec Prabhas of Baahubali fame, et Bhuj: The Pride of India, avec Ajay Devgn dans le rôle principal.

Maintenant, T Series a publié une déclaration sur la plainte présumée.

Lire ici :

La plainte déposée contre M. Bhushan Kumar est complètement fausse et malveillante et son contenu est nié. Il a été faussement allégué que la dame en question a été exploitée sexuellement entre 2017 et 2020 sous prétexte de lui donner du travail. Il est de notoriété publique qu’elle a déjà travaillé pour la bannière T-Series dans des films et des clips musicaux.

Vers mars 2021, elle a approché M. Bhushan Kumar pour lui demander de l’aide pour financer l’une des web-séries qu’elle souhaitait produire, ce qui lui a été poliment refusé. Par la suite, en juin 2021, après la levée du verrouillage dans le Maharashtra, elle a commencé à approcher la bannière de la série T en collusion avec son complice exigeant une énorme somme d’argent à titre d’extorsion. Par conséquent, une plainte a été déposée par la bannière T-Series contre la tentative d’extorsion avec la police au poste de police d’Amboli le 1er juillet 2021. Nous avons également des preuves sous forme d’enregistrement audio pour la tentative d’extorsion et la même chose sera fournie à l’enquête agence. La présente plainte déposée par elle n’est qu’une contre-attaque à la plainte déposée contre elle et son complice pour le délit d’extorsion.

Nous sommes en train de consulter nos avocats à cet égard et prendrons les mesures juridiques appropriées.

